„Love Island“: Welche Islanderin muss heute schon wieder gehen?

Tag 4 bei „Love Island“. Die ersten Küsse wurden ausgetauscht und bei Ricarda und Mischa ging es bereits unter der Bettdecke heiß her. Und bei Yasin ziehen Gewitterwolken auf. Während es bei Yasin und Samira gewaltig kracht, strahlt Denise mit Neuzugang Amin um die Wette.

Und Melissa lässt einen Islander ganz schön im Regen stehen. Zudem herrscht eine spannungsgeladene Stimmung in der Villa: Eine Paarungszeremonie steht an. Derzeit sind die Mädels in der Überzahl. Eine Islanderin wird die Villa verlassen müssen. Für wen ist das Spiel um die Liebe heute Abend vorbei?

Neuzugang Amin hat die Villa gestern ganz schön aufgemischt. Nach seinem Date mit Asena und Samira möchte er nun auch die anderen Islanderinnen besser kennenlernen – sehr zum Unmut der Jungs. Die männlichen Islander schwören sich brüderlich aufeinander ein. Was sie noch nicht wissen: Eigentlich besteht gar kein Grund zur Sorge, denn Amin scheint vor allem an Single-Lady Denise interessiert zu sein. Die 32-Jährige ist von dem muskulösen Geschäftsmann auch sehr angetan…

Yasin bekommt einen Korb

Dunkle Wolken am Liebeshimmel gibt es vor allem bei Yasin und Samira. Der Sporttrainer ist außer sich und macht Samira große Vorwürfe. Für ihn hat sich die Sache erledigt. Aber Yasin ist schließlich kein Kind von Traurigkeit und macht der süßen Melissa Avancen. Doch mit ihrer Reaktion hat er nicht gerechnet: Melissa gibt dem sexy Sporttrainer einen klaren Korb, schließlich haben auch die Mädels einen Pakt geschlossen.

Eine neue Nachricht macht alle Islander nervös. Heute Abend steht wieder eine Paarungszeremonie an. Derzeit wohnen mehr Mädels als Jungs in der Villa. Das heißt, eine Islanderin wird die Villa heute Abend verlassen müssen. Wer bleibt Single und muss ausziehen?

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II