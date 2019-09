„Love Island“: Welcher Islander meint es ernst und wer nicht?

Und es wird weiter geflirtet was das Zeug hält. Wir haben bereits Tag 7 in der wohl willigsten Liebes-WG im deutschen Fernsehen und so langsam entwickeln sich Gefühle bei den Islandern. Kein Wunder, immerhin hocken sie schon sieben Tage aufeinander…

Melissa muss sich entscheiden: Seit Danilos Gefühlsoffenbarung steht ihre Liebeswelt Kopf. Doch sie ist vergeben und bildet ein Couple mit dem bisher freiheitsliebenden Weltenbummler Dennis. Wer von den Beiden wird ihr Herz erobern?

Im Gegensatz dazu wird es zwischen Model Ricarda und dem muskulösen Brandschutzmonteur Mischa zunehmend ernster. Die beiden turteln sich verliebt durch den Tag und wachsen als Couple immer enger zusammen.

Welche Konsequenzen hat das Voting

Für die Islander steht eine neue Challenge an. Auf der heißesten Baustelle der Insel, der „Wow-Stelle“, müssen die Jungs mit ihrem Couple einen Parcours bestreiten. In der Jury sitzen die Mädels. Vom sexy Cola-Mann, über Schubkarren-Slalom oder einer Performance à la Miley Cyrus auf der Abrissbirne ist alles geboten. Ob die Islanderinnen den Gewinner-Titel „Heißester Bauarbeiter“ an den muskulösen „BetonMischa“ vergeben werden?

Nach der ausgelassenen Stimmung an der „Wow-Stelle“ wird es für die Islander ernst. Jana Ina kommt in die Villa und hat das Voting-Ergebnis im Gepäck. „Welcher Islander sucht wirklich nach der wahren Liebe?“

Die Zuschauer haben ihre Stimme via „Love Island“-App abgegeben und lassen nun vier Islander zittern. Welche Konsequenzen hat das Voting für ihren Verbleib in der Villa?

