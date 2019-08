Luke Mockridge hat was an der Birne und macht sich nackig

Nach seinem Fernsehgarten-Prank am letzten Wochenende kann es Luke Mockridge offenbar nicht lassen – und provoziert in der Öffentlichkeit munter weiter. Bei seiner neuesten Aktion kann man auch nur wieder den Kopf schütteln – falls man kein Fan von ihm ist.

In der Bonner Innenstadt machte der Comedian jetzt nämlich einen auf Miley Cyrus und kopierte ihr wohl berühmtestes Musikvideo „Wrecking Ball“ aus dem Jahre 2013. Auf einer Abrissbirne schwang er über einen Platz im Zentrum, halbnackt – wie auch die Sängerin damals.

Irgendwie kommt der lustige Luke mit seiner Miley-Parodie-Nummer zwar ein paar Jahre zu spät um die Ecke, doch das Management wollte auf Presseanfragen auch keine Erklärung zum Hintergrund des irre aufwändigen Stunts abgeben.

Bleibt entspannt Herrschaften, wir werden es wohl bald erfahren!

Quelle: twitter.com



Alle haben’s gewusst – außer Eine

Dafür gab der 30-Jährige aber angeblich in Bonn gegenüber mehreren Leuten eine Erklärung zu seinem skurrilen Auftritt im Fernsehgarten ab. Den hatte Andrea Kiewel nach zahllosen unlustigen und unangenehmen Gags unterbrechen wollen. Die Ärmste wütete am vergangenen Sonntag noch während der laufenden Show ahnungslos: „Ich mache diese Sendung seit 19 Jahren. Das, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten“.

Mockridge soll nun während der Abrissbirnen-Aktion laut ‚Der Westen‘ gesagt haben, dass das ZDF und wohl auch die Fernsehgarten-Redaktion die ganze Zeit gewusst habe, was vor sich geht, da er ja auch sein eigenes Kamerateam mit dabei hatte. Nur die gute Kiwi war halt nicht inbvolviert.

Wie der komplett zusammengestellte Prank aussieht dürfte man dann am 13. September bei der Premiere zu Luke neuer „Greatnightshow“ erfahren. Dann dürfte der Kinderquatsch aus dem Fernsehgarten auch mehr Sinn bekommen.