Luke Mockridge mit neuer Show – und „Promis unter Palmen“

Mittwoch, 26. Juni 2019 23:41 Uhr

Entertainer Luke Mockridge ist die neue Allzweckwaffe bei SAT.1. Beim Branchentreff ‚Screenford Days‘ in Köln wurde heute bekannt, dass seine Präsenz als Sendergesicht auch in der TV-Saison 2019/2020 weiter ausgebaut wird.

„Wir werden wieder wachsen“, jubelte SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger bei der Präsentation. „Unsere Programme haben die Kraft, Menschen zu begeistern. Und das nicht nur im TV, sondern auch digital.“ Eine der zweifelsfrei mitwächst ist Fernsehliebling Luke Mockridge. Das Multitalent könnte durchaus eine Karriere á la Stefan Raab hinlegen.

Das seit März 30-jährige Ausnahme-Talent wird von seinem Sender einmal mehr in die Prime Time befördert: „LUKE! Die Greatnightshow“ ist die neue Show von und mit Deutschlands derzeit erfolgreichstem Comedian. Sie löst ‚Luke! Die Woche und ich‘ und lässt Raum für noch mehr Ideen.

Luke verspricht für den Herbst 2019 die „größte, beste und früheste Late-Night-Show aller Zeiten“: neues Studio, tolle Band, internationale Gäste, ausgefallene Studioaktionen und Einspieler … Und das acht Mal freitags zur besten Sendezeit. Im nächsten Jahr kommt dann mit neuen Ausgaben des Grimme-Preis-gekrönten „CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen“ und „LUKE! Die Schule und ich“.

„Promis unter Palmen“

Neben „Promi Big Brother“ und „Big Brother“ (wir berichteten) kehren auch diese Shows zurück: Die zweite Staffel „Dancing on Ice“, „The Voice Of Germany“ und „The Voice Senior“. Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss suchen in der zweiten Staffel dann Deutschlands größte Gesangstalente ab 60 Jahren. Natürlich geht es im Frühjahr auch weiter mit „The Voice Kids“.

Und dann macht der Sender auch noch „Das Sommerhaus der Stars“ von Konkurrent RTL nach: SAT.1 schickt im Frühjahr 2020 „Promis unter Palmen“. Zehn Prominente leben und spielen in einer Luxusvilla gemeinsam – und doch gegeneinander – um 100.000 Euro. Wer kann sich in der neuen Reality-Show unter ständiger Kamerabeobachtung gegen seine Mitstreiter durchsetzen? Wer ist Teamplayer, wer Einzelkämpfer? Wer siegt im traumhaften Ambiente? Ach Gottchen, das haben wir doch alles so ähnlich schon mal gesehen…