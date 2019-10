Luke Mockridge: Zwei Comedypreise – und dann macht er auch noch Theater!

Dass Luke Mockridge zum neuen Stefan Raab der ProSieben-SAT.-1-Gruppe aufgebaut wird, ist ja nicht mehr zu übersehen. Seit Jahren hagelt’s Preise für den 30-Jährigen. Jetzt kam der Deutsche Comedypreis erneut dazu.

Der beliebte Moderator, Comedian und Musiker wurde bei der diesjährigen Award-Gala als „Bester Komiker“ geehrt. Er konnte sich bei einem User-Voting auf RTL.de gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Carolin Kebekus, Chris Tall und Mario Barth waren nämlich mitnominiert.

Der beliebte Entertainer hatte am Mittwochabend gleich doppelten Grund zum Feiern, denn er konnte die Trophäe auch in der Kategorie „Erfolgreichster Live-Act“ zum dritten Mal in Folge mit nach Hause nehmen. In seiner Danksagung sagte er vor 1,8 Mio. TV-Zuschauernu.a.: „Danke, dass ich neben Thomas Gottschalk sitzen darf, das ist der eigentliche Preis“.

Luke in „Die Räuber“

Am Freitag gibt’s bei SAT.1 jedenfalls eine nur Folge seiner „Greatnightshow“. Dann gibt’s endlich mal große Theaterkunst und Luke kann beweisen was er auf den Brettern, die einst die Welt bedeuteten, drauf hat. In „LUKE! Die Greatnightshow“ statten nämlich Luke Mockridge und TV-Star Oliver Korittke dem Schauspielhaus Köln live in der Show einen Besuch ab, um einen Brief an Friedrichs Schillers großes Freiheitsdrama „Die Räuber“ zu überstellen.

Der Entertainer begrüßt am Freitagabend ab 20.15 Uhr und singt mit US-Shooting Star Ava Max („Sweet But Psycho“), Musiker Rea Garvey und seinem „The Voice of Germany“-Talent Erwin Kintop – Rat-Pack-Finale der drei Herren inklusive. Den richtigen Ton gibt seine Showband Sprengstoff an.