Maisie Williams angelt sich Rolle in neuer Comedy-Serie

Donnerstag, 27. Juni 2019 20:57 Uhr

Maisie Williams wird in der Comedy-Serie ‚Two Weeks To Live‘ zu sehen sein. Die als Sansa Stark aus ‚Game of Thrones‚ bekannte Schauspielerin wird in der britischen Comedy-Serie von Sky mit von der Partie sein.

In der Serie, die laut ‚Deadline‘ aktuell mit sechs Episoden für das kommende Jahr bestellt ist, geht ein Streich von Außenseiterin Kim Noakes (Williams) gehörig in die Hose, wodurch es auf einmal sowohl die Polizei als auch ein gefährlicher Gangster auf sie abgesehen haben. Allerdings hat die Kim aus Kindheitstagen noch den ein oder anderen Überlebenstrick, der ihr die Haut retten könnte.

Quelle: instagram.com

„Kühn, britisch und sehr, sehr originell“

Die 22-Jährige sagte in einem Statement: „[Ich] freue mich auf etwas Neues. Ich denke, ‚Two Weeks to Live‘ hat wirklich großes Potenzial und ich möchte mit diesem wunderbaren Team etwas Unglaubliches machen!“

Jon Mountague, Skys Comedy-Chef, fügte hinzu: „Mit Maisie Williams an der Spitze ist ‚Two Weeks to Live‘ ein Traum. Kühn, britisch und sehr, sehr originell.“ Die sechsteilige Serie, die nächstes Jahr auf dem britischen Streamingdienst NOW TV Sky ausgestrahlt wird, wurde von Gaby Hull geschrieben.