02.09.2020 09:40 Uhr

Maite Kelly erklärt das „Chaos“ beim ZDF-Fernsehgarten

Maite Kelly hat Redebedarf und stellt nach ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten etwas klar, denn es gab einen Mini-Fauxpas in der Sendung, denn sie nun erklären will.

Die Sängerin trat am Sonntag in der beliebten ZDF-Sendung auf. Als Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel die Gesangseinlage des ehemaligen Kelly Family-Mitglieds ansagte, dauerte es jedoch eine Weile, bis Maite tatsächlich von den Kameras gezeigt wurde.

„Ich möchte etwas klarstellen“

Einige kritische Zuschauer sprachen danach online von „Chaos“ und einer schlechten Organisation der Sendung. Die 40-Jährige wollte die Kritik an der Live-Show jetzt nicht so stehen lassen – und stellt online so einiges klar.

„Liebe Fans, normalerweise reagiere ich nicht auf gewisse News, möchte hier aber mal was klarstellen – aus Liebe zu meinen Kollegen des ZDF-‚Fernsehgartens'“, beginnt Maite ihre Instagram-Nachricht.

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Große Herausforderung

Maite betont, dass es keine leichte Aufgabe sei, eine so große Live-show unter den Corona-Regelungen auf die Beine zu stellen. Sie ergänzt:

„Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel und das ganze Team wuppen mit den vielen Hygienemaßnahmen und Auflagen eine Wahnsinnsaufgabe, um Menschen zu Hause nach wie vor ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen. […] Es ist eine Live-Show, die es in sich hat, und bei der vielleicht auch mal was anders als geplant laufen kann.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Es war ein Missverständnis

Offenbar habe es ein Missverständnis zwischen Kiwi und ihrem Team gegeben, weshalb Maite einfach früher als geplant anmoderiert worden war. Da die Kamerajungs noch nicht auf ihren Plätzen standen, konnten die Zuschauer vor den TV-Geräten auch nichts sehen.

„Wir schmunzelten alle und wussten, dass da ein Missverständnis passiert sein musste… und Kiwi – ganz toll improvisiert und durchmoderiert – die Kamerajungs rannten so schnell sie konnten – und das auch noch, ohne selbst in dieser Situation die sozialen Sicherheitsabstände zu disrespektieren“, schreibt Maite weiter.

Quelle: instagram.com

Thema geklärt

Für Maite verlief der Auftritt aber trotzdem gut und deswegen möchte sie das Thema beenden. Sie findet es aber schade, dass die Show nun runtergemacht wird:

„Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer, dass ich es anbiedernd finde, wie man verzweifelt versucht, eine Show kleinzureden, die gerade jetzt Übermenschliches leistet.“