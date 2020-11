13.11.2020 13:24 Uhr

„Masked Singer“: Ist Daniela Katzenberger doch nicht das Erdmännchen?

Wer steckt denn nun bei "Masked Singer" in den Erdmännchen -Kostümen? Es wird gemunkelt, dass es Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis sind. Nun stiftet sie mit einem Instagram-Post für Verwirrung.

Fans der beliebten Kostüm-Show „The Masked Singer“ sind sich felsenfest sicher, das in den beiden Erdmännchen-Kostümen nur Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis stecken können.

Die Katze hält sich bedeckt

In den letzten Wochen gab es einige Anzeichen, so sperrte die Katze bei Instagram ihre Kommentarfunktion, allgemein geringe Aktivität auf den sozialen Medien und Geheimniskrämerei um den Aufenthaltsort ließen die Fans aufhorchen.

Dabei ist Daniela eigentlich eine, die alles auf Instagram teilt und ihre Fans und Follower auch ständig in ihrer Story mit in ihren Alltag nimmt. Seit Wochen ist es aber verdächtig ruhig geworden.

„Auf dem Holzweg sein“

Natürlich hat auch Daniela mitbekommen, dass ganz Deutschland munkelt, ob sie und Lucas die Erdmännchen sind. Jetzt postete sie ein neues Bild von sich mit dem Sprichwort: „Auf dem Holzweg sein.“

Deutet Daniela damit an, dass ihre Fans mit den Vermutungen falsch liegen oder will sie einfach nur die Aufmerksamkeit von sich abwenden? Viele Fans wittern hier jedoch nur einen durchdachten Schachzug, um von sich selbst abzulenken.

Das denken die Fans

Die Fans rätseln in den Kommentaren, so schreibt einer: „Also doch keine Erdmännchen?“ und ein anderer schreibt: „Also wenn die beiden nicht die Erdmännchen sind, dann weiß ich es auch nicht.“

Es gibt aber auch Fans, die sind nicht beirren lassen und einer erklärt: „Also ich bin nicht auf dem Holzweg, liebe Daniela. Ich freue mich schon auf das Erdmännchenpaar am Montag, was ihr sowieso zu 100 Prozent seid. Verleugnen könnt ihr es nicht mehr.“

Galerie

Weitere Spekulationen

Neben Daniela und Lucas wurden in den letzten Woche auch zahlreiche andere Paare genannt, die ebenfalls in den Erdmännchen-Kostümen stecken könnten. So wurde bereits über Annemarie und Wayne Carpendale spekuliert.

Aber auch Rebecca Mir und Massimo Sinato oder Giovanni und Jana Ina Zarrella oder Jana und Thore Schölermann wurden des öfteren genannt.

Eine neue Ausgabe „The Masked Singer“ am Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.