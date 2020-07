Freitag, 17. Juli 2020 12:43 Uhr

Melanie Müller, Helena Fürst und Co. in Psycho-Show „Like Me – I’m Famous“

Trash-TV-Fans kommen diesen Sommer mächtig auf ihre Kosten. „Like Me – I’m Famous“ heißt das neue TVNOW-Format, in dem Promis und die, die es gerne wären, auf Jagd nach Likes gehen.

Für ihre Mission ziehen nicht nur die Fürstin Helena Fürst, Reality-Sternchen Sarah Knappik, Dschungelkönigin Melanie Müller, „Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlovic sowie Yasin Cilingir und Dijana Cvijetic aus „Love Island“ gemeinsam in eine luxuriöse Villa. Auch „Der Mann“ Aurelio Savina, , der Party-Papst von Lloret de Mar Don Francis, Schlager-Sternchen Juana Princess und „Köln 50667”-Star Alexander Molz wollen im sonst eher beschaulichen Rösrath auf der Beliebtheitsskala nach ganz oben klettern.

So funktioniert die Show

Tränen, Verrat, Psycho-Spielchen – all das wird serviert, wenn der Kampf um die Likes beginnt. Denn alle Promis haben bei „Like Me – I’m Famous“ das gleiche Ziel: Jeder will der Beliebteste werden und am meisten Likes bekommen.

Am Ende jeder Folge vergeben sie sich gegenseitig Likes – und wer die wenigsten hat, fliegt raus. Aber auch für die weniger beliebten Reality-Sternchen gibt es Hoffnung: Extra Likes können in Fame Games erspielt und sogar von den Konkurrenten abgekauft werden! Strategie, Charme und Kampfgeist sind gefragt. Wer hält sich an abgemachte Deals und wer ist sich selbst der Nächste?

Preisgeld muss verhandelt werden

Der strahlende Sieger verlässt das Haus am Ende nicht nur als Beliebtester Promi, sondern auch mit einem Preisgeld – wie hoch das ausfällt, hängt allerdings von seinem Verhandlungsgeschick ab!

„Like Me – I’m Famous“ gibt es ab dem 11. August 2020 immer dienstags in acht Folgen auf TVNOW zu sehen.