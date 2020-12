16.12.2020 22:15 Uhr

Menderes Bagci: Ersetzt er Michael Wendler bei DSDS?

Eigentlich hätte die DSDS-Jury der nächsten Staffel aus Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler bestanden, doch Letzterer warf vor einigen Wochen das Handtuch.

Die Dreharbeiten hatten schon begonnen und Michael Wendler war als neuer DSDS-Juror schon bei einigen Castings dabei. In einem Video bei Instagram kündigte er dann aber sehr überraschend seinen Ausstieg an.

Pietro in der Jury?

Kurz nach seinem DSDS-Aus kamen die ersten Spekulationen auf, wer seinen frei gewordenen Platz einnehmen könnte. Viele Fans der Castingsendung hofften, dass Pietro Lombardi als Juror zurückkehren würde.

Und auch Pietro deutete bei Instagram an, dass er grundsätzlich nicht abgeneigt wäre und auch in der Zukunft nicht ausschließen würde, wieder als Juror neben Dieter Bohlen zu fungieren.

Menderes in der Jury?

Einer, der ebenfalls sehr viel Erfahrung vorweisen kann ist Menderes Bagci, immerhin hat es es nicht nur einmal als Kandidat versucht und gehört quasi zum Inventar.

Er selbst kann es sich sehr gut vorstellen, als Juror über junge Talente zu entscheiden: “In all den Jahren habe ich bei DSDS ‘ne Menge Erfahrung gesammelt. Daher könnte ich mir den Job als Jurymitglied gut vorstellen. Mit der Zeit entwickelt man selbst ein Gefühl für Kandidaten, die das gewisse Etwas haben. Diese Kandidaten würde ich motivieren und ihnen das Gefühl geben, dass sie an sich glauben – und niemals aufgeben sollen“, so der Sympathieträger gegenüber der Seite „kukksi.de“.

Das denkt er über den Wendler

Er selbst hat seine ganz eigene Meinung über den Wendler: “Das was der Michael Wendler abgezogen hat, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Man vereinbart im Vorfeld Verträge um sie dann natürlich einzuhalten.“

Und weiter: „Wenn man dann urplötzlich aus dem Nichts und keinen nennenswerten Grund angibt und seine/die Partner/Produktion im Stich lässt und einfach verprellt, ist das nicht so die feine Art. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.“

(TT)