Menowin über Quentin: "Wegen Menschen wie dir, saß ich im Knast"

Montag, 29. Juli 2019 09:09 Uhr

Am Dienstag geht das „Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde und bei so unterschiedlichen Charakteren ist der Zoff eigentlich vorprogrammiert. Diesmal geraten Menowin Fröhlich (31) und Quentin Parker (65).

Letzterer hat trotz seines Alters eine aktive Libido und macht kein Geheimnis daraus, dass er die ein oder andere Frau, nebst seiner eigenen Jessika Cardinahl, äußerst attraktiv findet. Dass geht Sänger Menowin jedoch gewaltig gegen den Strich und der setzt zum Streit an.

„Du kennst meine Vergangenheit“

„Du kennst meine Vergangenheit und ich sage dir noch was, wegen Menschen wie dir saß ich da drinnen“, zetert der 31-jährige im „Sommerhaus“. Mit „da drinnen“ meint Menowin natürlich den Knast, den er bereits zwei Mal von innen sehen durfte.

„Das ist für mich kein Humor“, stellt Menowin klar und sagt weite: „Ich bin froh, dass du das nicht gemacht hast, sonst wäre es heute anders ausgegangen.“ Ups, da scheint jemand aber sauer zu sein. Ob Quentin Parker die Drohung ernst nimmt und zukünftig seine Finger bei sich behält?

Das und mehr gibt es am Dienstag um 20:15 Uhr im „Sommerhaus der Stars“.