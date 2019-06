Michael Jackson: So hat die Polizei das Todeszimmer vorgefunden?

Sonntag, 23. Juni 2019 09:57 Uhr

Am 25. Juni jährt sich der Todestag von Michael Jackson bereits zum zehnten Mal und nun gibt’s neue Details, in welchem Zustand das Schlafzimmer war, in dem man den Sänger damals vorfand.

In der neuen Dokumentation „Killing Michael Jackson“ bekommen Fans erstmals einen Einblick in die Lebensumstände des einstigen King of Pop. Bildmaterial der Polizei zeigen den Raum, in dem Michael Jackson vor zehn Jahren aufgefunden wurde.

Und nicht nur das, erstmals kommen die drei Kriminalisten zu Wort, die damals die Ermittlungen zum Fall von Michael Jackson leiteten. Orlando Martinez, Dan Myers und Scott Smith sprechen auch über den Zustand von Jacksons Zimmer und was dort vorgefunden wurde.

Das waren unter anderem zahlreiche Zettel mit Notizen, Medizin, Bücher und Puppen. Zuschauer bekommen exklusiven Einblick in die Räumlichkeiten, das Badezimmer und die Arzttasche von Jacksons behandelnden Leibarzt Conrad Murray.

Auf dem Bett lagen Puppen und Babybilder

Detective Orlando Martinez berichtet in der Doku laut britischem ‚Mirror‘: „Es hingen Notizen und überall im Raum klebten Zettel an Spiegel und Türen mit kleinen Sprüchen. Ich weiß nicht, ob es sich um Texte oder Gedanken handelte. Einige davon schienen wie Gedichte. Das Schlafzimmer ein Chaos.“

Er schildert weiter: „Es lag ein Computer auf dem Bett, es lag eine lebensechte Puppe auf dem Bett und da waren Werbebilder von Babys.“ Auf den Bildern ist das Chaos im Zimmer gut zu erkennen, überall liegt Müll, Kleidung und Medizin.

„Wir fanden den ganzen Müll, die ganzen Reste. Die Nadeln, die leeren Flaschen, das Zeug, das überall herumlag, als wir das Zimmer betraten“, so Martinez.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 in Los Angeles. Todesursache war eine akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Zuvor waren die Benzodiazepine Diazepam, Midazolam und Lorazepam verabreicht worden. Die Dokumentation wird aktuell nur in den USA ausgestrahlt, „Killing Michael Jackson“ läuft am 22. Juni um 22 Uhr auf dem Sender „Quest Red“.