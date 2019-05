Michael Wendler: Die Ex macht bei „Promi Big Brother“ mit?

Samstag, 4. Mai 2019 08:50 Uhr

Michael Wendlers Ex-Frau zieht es in den ‘Promi Big Brother’-Container. Der 46-jährige Sänger und seine erst 18-jährige Freundin sorgen bereits seit Wochen mit ihrer Beziehung für Schlagzeilen.

Mit der öffentlichen Zurschaustellung ihrer Liebe und den vollen 28 Jahren Altersunterschied ecken sie in der Öffentlichkeit an und sorgen immer wieder für Diskussionen im Netz. Doch nun dürfte auch eine dritte Person für eine Menge Gesprächsstoff sorgen: Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg. Denn die 48-Jährige wird im Sommer ins ‘Promi Big Brother’-Haus ziehen. Laut ‘Bild’-Zeitung ist bisher aber noch nicht bekannt, wer mit der berühmten Promi-Frau einziehen wird.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass die Mutter einer Tochter bis vor kurzem noch mit ihrem Ex-Mann unter einem Dach wohnte.

Ab ins Gästehaus

Für den Fall, dass Laura Müller zu ihm nach Florida ziehen würde, hätte der Wendler auch schon einen Plan, wie er bei ‘Goodbye Deutschland’ verriet: „Wenn Laura kommt, zieht Claudia in ein Gästehaus, das ich ihr dementsprechend zur Verfügung stelle“, erklärt „Der Wendler.“ Der Umgang zwischen dem Ex-Liebespaar soll laut eigener Aussage des Schlagersängers zwar ganz gut sein, jedoch scheint Claudia an den momentanen Umständen doch ein wenig zu kämpfen haben. „Das geht ihr dann schon so ein bisschen nahe. Aber ich glaube, so langsam hat sie sich damit arrangiert“, so der Hitmacher. Bleibt also spannend, wie er nach ihrem TV-Auftritt auf sie zu sprechen sein wird.