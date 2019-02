Michael Wendler mit Laura im „Sommerhaus der Stars“?

Donnerstag, 7. Februar 2019 12:54 Uhr

Michael Wendler (46), der Michael Jackson des deutschen Schlagers, ist frisch verliebt, in den Teenager Laura (18). Er möchte auch kein Geheimnis mehr daraus machen und zeigt sich auf seinem Instagram-Account ganz öffentlich mit seiner jungen Liebe.

Quelle: instagram.com

Nun spekuliert das Online-Portal „Boulwahr!“ darüber, ob der Schlagerstar und seine Freundin in die RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ einziehen werden und sich dort gegen andere Paare behaupten müssen.

Wann zeigen sie sich zusammen?

Was an den Gerüchten dran ist, wollte der Sender aktuell noch nicht verraten. Für Michael und seine Laura wäre das aber eine ziemlich große Sache. Aktuell hat sich das verliebte Paar noch nicht offiziell zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt, es existieren lediglich Paparazzi-Bilder aus Florida.

Quelle: instagram.com

Dort besuchte Laura in ihren Schulferien den 28-Jahre alten Sänger und verbrachte glückliche Tage mit ihm.