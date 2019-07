Michael Wendler: So denkt Tochter Adeline über „Sommerhaus“-Teilnahme

Sonntag, 7. Juli 2019 10:37 Uhr

Am 23. Juli werden Michael Wendler (47) und seine Teenager-Freundin Laura Müller (18) ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen. Auch wenn die beiden noch nicht lang zusammen sind, rund neun Monate, haben sie schon viel zusammen durch gemacht.

Gegenüber RTL erklärt Michael Wendler, warum er glaubt, dass er und Laura jetzt schon sehr viel verbindet: „Im Januar wurde bekannt, dass wir ein Paar sind und das von unserer Seite unfreiwillig. Wir waren zu dem Zeitpunkt erst ein paar Tage zusammen und wollten uns zuerst näher kennenlernen, bevor wir unseren Familien erzählen, dass wir uns mögen und planen zusammenzuziehen.“

Für Laura, die mit ihren 18 Jahren natürlich kaum Medienerfahrung hat, eine ganz neue Situation, wie auch der Wenlder weiß: „Wir wurden von der Öffentlichkeit dann aber regelrecht überrannt, was nicht in unserem Sinne war, aber das hat uns als Paar schon zusammengeschweißt. Vielleicht war es auch eine wichtige Phase, in der ich sehen konnte, ob meine junge Partnerin in der Lage ist mit so einem Medienrummel umzugehen. Ich bin seit 20 Jahren als Künstler in der Branche, aber einen Partner zu finden, der damit umgehen kann ist eine immense Schwierigkeit. Ich habe dann merken können, dass meine Freundin Laura dem Druck schon gewachsen ist.“

Was sagt eigentlich Adeline?

Michael Wendlers Tochter Adeline Norberg (17) ist nur ein Jahr jünger als seine aktuelle Freundin. Sie lebt in Florida, bei seiner Ex Claudia. Er sagt, Adeline hat kein Problem damit, dass er und Laura beim „Sommerhaus der Stars“ dabei sein werden:

„Meine Tochter ist da ganz entspannt, weil sie vom deutschen Geschehen nicht viel mitbekommt. Sie geht auf eine amerikanische High School und hat auch einen amerikanischen Freundeskreis. Deutsche Medien konsumiert sie eigentlich gar nicht. Meine Tochter weiß, dass ich in Deutschland bin, um hier Konzerte zu geben, aber dass ich in einem TV-Format zu sehen bin, hat sie wahrscheinlich nicht mitbekommen. Bei meiner Frau bin ich mir unsicher, aber das ist mir auch egal, weil wir uns ohnehin in der Scheidung befinden, das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir.“