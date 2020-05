Michael Wendler: So hat er den romantischen Antrag geplant

Trash-Fans haben endlich wieder einen Grund zur Freude, denn die neue Doku „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ ist auf TVNOW gestartet. Und alles beginnt noch vor dem kitschigen Antrag, denn Michael Wendler seiner Laura Müller vor rund fünf Wochen gemacht hat.

In der Doku wird das ungleiche Paar bei allen Vorbereitungen rund um die anstehende Hochzeit begleitet und dazu gehört natürlich auch der Antrag. Zuvor hat sich der mittelmäßige Schlagersänger große Gedanken gemacht, was dem Teenager aus Stendal gefallen könnte.

Laura hat besondere Vorstellungen

„Es ist soweit, ich möchte meine Laura heiraten und endlich Nägel mit Köpfen machen. Laura ist auch ein besonderer Mensch, die auch ihre Vorstellungen hat, wie so ein Antrag aussehen könnte“, erklärt der Wendler in der Doku.

Deswegen hatte Michael allerhand kuriose Ideen, wie z.B. mit einer XXL-Fahne über den Rhein zu fahren oder die gesamte Innenstadt mit Plakaten zu pflastern. Ein Glück hat er diese Ideen schnell über Bord geworfen. Dann wollte er ein Flugzeug mit einem Banner fliegen lassen, doch da bei dem Wendler zur Zeit Ebbe im Portemonnaie herrscht, ist auch diese Idee zuuuu kostspielig.

Was es am Ende geworden ist, konnten man schon vor wenigen Wochen auf Instagram bewundern und natürlich hat Laura auch Ja gesagt. Neben den Hochzeitsvorbereitungen gibt es auch allerhand exklusive und private Einblicke in das Leben von Michael und Laura. Ringauswahl, Junggesellenabschied und viele offene Fragen: Bevor Michael Wendler und seine Laura den Bund fürs Leben schließen, haben sie noch alle Hände voll zu tun.

Vorerst zeigt TVNOW ab dem 26. Mai immer dienstags jeweils zwei Folgen der 15-teiligen Doku-Soap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“.