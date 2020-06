Michael Wendler überrascht Laura im Hotel: „Oh mein Gott. Warum?“

Ab sofort ist die dritten Folge von „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ auf TVNOW zu sehen. In der Doku-Soap werden Michael Wendler und seine Laura ja bekanntlich bei den Hochzeitsvorbereitungen begleitet und es gibt neue exklusive und persönliche Einblicke.

Neu ist das: VOX holt „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ in einer neu geschnittenen Fassung ins Free-TV! Ab dem 22. Juni zeigt der Kölner Sender immer montags um 20:15 Uhr eine neue Folge der Doku-Reihe. Jetzt gibt’s erste neue Bilder von dem Heiratsantrag. Zu dem Zeitpunkt hatte Laura noch für „Let’s Dance“, der Wendler ging mit einem Kamerateam fernsehwirksam Rosen kaufen und wollte ein ganzes Hotelzimmer für den Antrag ausstatten. (Oder war es die Idee der Serien-Redaktion?)

Dann wurde Laura Müller schließlich unter dem Vorwand eines Geschäftstermins in das Hotel gelockt, berichtet die „Bild“-Zeitung. Und nachdem sie die Suite betrat, war die 19-Jährige überwältigt. „Oh mein Gott! Warum so viel Überraschung? Also warum? Oh mein Gott. Warum? Oh mein Gott. Warum?“ Danach ging’s rauf auf’s Hoteldach, wie am 20. April schon im Netz zu sehen war.

Wie es dann weiterging gibt es ab 22. Juni bei VOX zu sehen.

Übrigens: Zuvor wollte Michael Wendler eigentlich mit einem Speedboot über den Rhein schippern, und eine Fahne herumschwenken, auf der „Laura say YES“ geschmiert war. Doch die Idee war nicht glamourös genug, außerdem zuviel Wind.

Das passiert in der 3. Folge

Wendler fiebert seiner Hochzeit mit Laura entgegen. Jetzt legt er sich sogar unters Messer, denn seine Nase ist nicht nur krumm und zu lang – nein, der Sänger bekommt (angeblich) auch schlecht Luft.

In einer mehrstündigen OP wird gehämmert und gemeißelt, damit der Wendler mit einer neuen Nase vor dem Traualtar glänzen kann. Erst ist Micha noch ziemlich entspannt, nur Laura macht sich große Sorgen, dass etwas bei der Narkose schiefgehen kann. Doch später merkt auch der selbsternannte „King of Schlager“, dass so ein Eingriff kein Pappenstiel ist und starke Schmerzen nur der Anfang ist…

Über „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“

Ringauswahl, Junggesellenabschied und viele offene Fragen: Bevor Michael Wendler und seine Laura den Bund fürs Leben schließen, haben sie noch alle Hände voll zu tun. In „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ folgt TVNOW dem Paar auf Schritt und Tritt bei der Planung ihrer Traumhochzeit und gibt dabei exklusive und persönliche Einblicke.

Während die Zeit bereits rennt, steht die Trauung noch auf wackeligen Beinen. Denn nach wie vor gilt ein Einreisestopp für die USA und einen Plan B hat das Paar noch nicht. Damit Michael Wendler in bestmöglicher Form vor den Altar treten kann, muss er sich außerdem noch einem schmerzhaften Eingriff unterziehen und lässt aus medizinischen und kosmetischen Gründen seine Nase richten. Und schließlich ist da auch noch die große Frage um den Familiennamen. Denn bisher haben Laura Müller und ihr Michael noch nicht entschieden, unter welchem Namen sie in ihre Zukunft als Ehepaar starten wollen…

Immer dienstags steht bei TVNow eine neue der insgesamt 15 Folgen zum Streamen bereit.