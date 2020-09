09.09.2020 23:45 Uhr

Michelle Hunziker über die neue spektakuläre Show „Big Performance“

"Big Performance -Wer ist der Star im Star?" ist das neue Showhighlight, dass die größten Stars auf eine Bühne bringt. Nur hier treffen Elton John, Adele und Prince aufeinander.

Wie das geht? Mit einem Star im Star. Denn hinter den weltbekannten Sängern und Sängerinnen stecken in Wahrheit deutsche Prominente, die versuchen werden ihren Idolen gerecht zu werden.

So funktioniert die neue Show

Mit Hilfe einer aufwändigen Special Effects Maske sowie einem professionellen Coaching für Mimik, Gestik, Gesang und Tanz in ihre Lieblingsmusik-Legende verwandelt haben. Wem gelingt die emotionale und einzigartige Verwandlung am besten? Wem gelingt die perfekte Illusion?

Mit beeindruckenden Kostümen und spektakulär inszenierten Auftritten im Studio begeistern die Stars vier Shows lang das Publikum und ein Panel aus prominenten Gesichtern. Guido Maria Kretschmer, Motsi Mabuse und Michelle Hunziker raten, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbirgt.

Sie freut sich auf die Aufgabe

Michelle Hunziker wird versuchen, die Stars hinter den Stars zu erraten und sie freut sich sehr auf die neue Aufgabe: „Ich muss sagen, ich war extrem neugierig, was mich erwartet, als ich gefragt wurde, beim Panel dabei zu sein. Es hat alles mit gutem Make Up zu tun und mit guten Stars, die in einen anderen Star reinschlüpfen.“

Sie findet vor allem das Konzept der Sendung spannend: „Das Showkonzept ist es, zu raten, wer unter den Masken steckt. Ich finde das wahnsinnig interessant und spannend, weil es schon außergewöhnlich ist, dass ein Star sich derart in einen anderen Star reinfühlt. Die Show ist etwas ganz Besonderes, sie macht Spaß und vor allem – wie anstrengend muss das sein für die Stars, dass sie die ganzen Bewegungen, die Körperhaltung und das siebenstündige Make Up aushalten müssen?“

So hat sie sich auf die Sendung vorbereitet

Michelle hat sogar vorab richtig gebüffelt, um sich in der deutschen Promi-Welt bestens auszukennen, wie sie gegenüber RTL zugibt: „Ich lebe ja seit vielen Jahren in Italien, habe meine Shows dort. Ich kenne natürlich viele deutsche Stars, aber die ganz neuen nicht so gut. Deswegen habe ich geübt: Ich glaube, 400 Stars habe ich studiert und gegoogelt, habe viele Youtube-Videos und Interviews angesehen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet! Jetzt weiß ich mittlerweile manchmal mehr als alle anderen (lacht)!“

Ist das ein Vorteil?

Einen kleinen Vorsprung hat Michelle trotzdem, denn als international tätige Moderatorin hat sie natürlich schon den ein oder anderen Star live erlebt: „JLo war damals bei uns bei „Wetten, dass..?“ auf Mallorca zu Gast. Das ist eine ganz süße und unglaubliche Powerfrau. Und mit Tom Jones habe ich vor langer Zeit einmal auf einer Bühne in Italien gesungen, Sexbomb, das hat sehr viel Spaß gemacht“, erklärt Michelle.

Sie selbst ist vor allem ein großer Gaga-Fan: „Ich bin ein ganz großer Lady Gaga Fan. Ich finde, sie ist eine unglaublich tolle Persönlichkeit, eine fantastische Sängerin, Performerin, und auch eine Frau, die ich sehr schätze.“

Über ihre Kollegen

Gemeinsam mit Guido Maria Kretschmer und Motsi Mabuse zum prominenten Rateteam. Mit ihren zwei Kollegen hat sich Hunziker übrigens blendend verstanden:

„Wir sind uns davor noch nie begegnet. Unglaublich, in all‘ den Jahren. Aber ich freue mich sehr! Wir haben sofort gemerkt, das funktioniert. Wir sind alle 3 lebenslustige Genießer. Wir lieben Fröhlichkeit und eine positive Lebenseinstellung. Das funktioniert und harmoniert perfekt. Wir lachen auch ganz viel zusammen. Das ist schön und wichtig in so einem Panel, ich denke, das fühlen die Menschen dann auch zuhause. So eine Unterhaltungsshow lebt von Ehrlichkeit. Es ist Unterhaltung und man muss den Leuten auch versuchen, das Leben ein bisschen einfacher zu gestalten. In Corona-Zeiten finde ich das besonders schön. It’s all about Entertainment.“

Sie liebt Deutschland

Michelle, die in Italien und Deutschland arbeitet, möchte in der Zukunft auch wieder vermehrt Projekte in Deutschland annehmen, wie sie verriet: „Ich komme immer wieder gerne zurück nach Deutschland, das macht immer sehr viel Spaß! Das Timing jetzt war super, meine Sendung in Italien macht Ferienpause, ich habe dort ja eine tägliche Live-Sendung. Deswegen ist es für mich nicht immer einfach, in Deutschland Produktionen zu realisieren. Mittlerweile haben wir es aber so organisiert, dass wir ein paar Monate im Jahr auch in Deutschland produzieren können und das ist immer schön!“