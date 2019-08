Mike Heiter rastet aus – und Baby Nr. 2 kommt auch

In der Beziehung von Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) ist Elena diejenige, die für ihr Temperament und Ausraster bekannt ist. Spätestes seit ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme konnten die Zuschauer die scheinbar unkontrollierten Entgleisungen von Miras miterleben.

In der gestrigen Folge war es jedoch zur Abwechlung mal Mike Heiter, dem die Hutschnur geplatzt ist. Nach dem Spiel „Abhängen“ schimpft er wie ein Rohrspatz und brüllt: „Ich ficke diese Sendung. Alles Missgeburten!“

Huch, diesen exquisiten Wortschatz kennen wir eigentlich nur von seiner Partnerin Elena.

Was war passiert? Ganz einfach, bei dem Spiel versagten Elena Miras und Mike. Während die Frauen an Seilen hingen und sich mit eigener Kraft auf einem mit jeder falschen Antwort immer schräger werdenden Brett halten mussten, mussten die Männer Fragen beantworten, wie z.B. „Wie nennt man Wimperntusche?“ (Mike: „Kajal“, Elena: „Oh mein Gott, du bist so dumm“) Oder: „Wieviel Bundesländer hat Deutschland) (Mike: „8“) Oder: Welches ist das nördlichste Bundesland? (Mike: „Mecklenburg-Vorpommern“)

Die Antworten wusste die Leuchte Mike fast alle nicht, Elena landete somit im Schlamm. Für den motivierten Muskelprotz der Startschuss für wüste Beschimpfungen. „Was für Fragen wir bekommen, alles Kinder, alles Missgeburten, ich ficke diese Missgeburten-Sendung“, zetert er und drischt wild um sich.

Quelle: instagram.com



Sie planen Baby Nummer 2

Übrigens: Elena und Mike ziehen gemeinsam die einjährige Aylen groß und können sich auch weitere Nachwuchs vorstellen. Das Paar lernte sich ja bei „Love Island“ kennen, damals hatten sie jedoch jeweils noch andere Partner. Erst danach fanden sie zusammen.

Nun sind sie Eltern einer Tochter, aber die Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Auf Instagram fragte ein Fan, ob und wann ein zweites Baby kommen soll und Elena antwortete sehr eindeutig: „Nächstes Jahr ist der Plan!“ Ach so.