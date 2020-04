Moritz Hans endlich „oben ohne“ bei „Let’s Dance“

View this post on Instagram

Wieder ”nur” der zweite Platz… natürlich bin ich ein Stück weit enttäuscht, aber ich habe alles gegeben und es gab einfach jemanden der stärker war ????? Riesen Respekt an @einfachwurm für eine unglaubliche Leistung und das verteidigen des Titels ?? @redchiliclimbing @kollektivsports #ninjawarrior #ninjawarriorgermany #ninjawarriorgermany2019 #stuttgart #climbing #0711