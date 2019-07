Motsi Mabuse mit Job in britischer Tanzshow „Strictly Come Dancing“

Dienstag, 23. Juli 2019 08:44 Uhr

Jetzt geht’s auf’s internationale Parkett! Motsi Mabuse wird neue Jurorin in der bekannten britischen Tanz-Show ‚Strictly Come Dancing‘.

Die Südafrikanerin, deren Schwester Otlile in der englischen Version von ‚Let’s Dance‘ als Profi-Tänzerin mitwirkt, wird Dame Darcey Bussell in der kommenden Staffel der überaus erfolgreichen BBC-Sendung ersetzen und neben Craig Revel Horwood, Shirley Ballas und Bruno Tonioli die Darbietungen der Teilnehmer bewerten.

In einer Pressemitteilung erklärte Motsi: „Ich bin über die Maßen erfreut, zum ‚Strictly‘-Jurorenteam zu stoßen. Ich habe so viel Respekt und Bewunderung für die anderen drei Juroren übrig und hoffe, meinen eigenen Funken der Show hinzufügen zu können. Ich kann es nicht abwarten, anzufangen!“

„Energie und Leidenschaft fürs Tanzen“

Die 38-jährige Motsi fungiert seit ihrer eigenen Teilnahme an ‚Let’s Dance‚ 2007 als Juror in der Sendung und gewann bisher bereits den Titel als südafrikanischer Tanz-Champion und deutscher Latin-Dance-Champion. Charlotte Moore, die Direktorin von BBC Content, fügte hinzu: „Motsi ist ein brillanter Neuzugang zur Show. Sie ist eine wunderbare Tänzerin und hat bereits jahrelange Erfahrung als Jurorin vorzuweisen. Wir freuen uns alle darauf, sie in der ‚Strictly‘-Familie willkommen heißen zu dürfen.“

Die ausführende Produzenten der Sendung, Sarah James, lobte unterdessen Mabuses „Energie und Leidenschaft fürs Tanzen“ und erklärte in der offiziellen Ankündigung: „Ich bin unglaublich aufgeregt, dass Motsi Mabuse zur Show stößt. Motsis natürliche Wärme, Energie und Leidenschaft fürs Tanzen machen sie zum perfekten Neuzugang unseres angesehenen Juroren-Teams.“

Motsis 28-jährige Schwester Oti Mabuse wirbelte während ihrer Teilnahmen an dem TV-Tanzwettbewerb bereits gemeinsam mit Anthony Ogogo, Danny Mac, Jonnie Peacock und Graeme Swann übers Parkett. In diesem Jahr war sie außerdem bereits neben Matthew Morrison und Sängerin Cheryl in der Show ‚The Greatest Dancer‘ zu sehen.