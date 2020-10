15.10.2020 19:45 Uhr

Nach Wendler-Aus: Bekommen Andrej Mangold und Jenny Liebes-Doku?

Nachdem Michael Wendler sich mit fragwürdigen Aussagen ein eigenes Grab schaufelte, wendeten sich Weggefährten, Fans aber auch der Sender RTL von ihm ab. Rücken nun Andrej und Jenny nach?

Michael Wendler war auf dem Höhepunkt seiner zuvor eher schleppenden Karriere. Er war DSDS-Juror, drehte für „Goodbye Deutschland“ erfolgreiche Dokus und sollte sogar eine eigene Sendung über seine Hochzeit mit seiner jungen Braut Laura Müller bekommen.

Aus der Traum

Der Traum vom Erfolg verpuffte jedoch mit einer nur wenige minutenlangen Instagram-Story, in der er seinen Ausstieg bei DSDS verkündete und gleichzeitig wilde Corona-Theorien aufstellte.

Danach sollte nichts mehr sein wie es einmal war. RTL distanzierte sich vom Wendler und auch sein langjähriger Manager Markus Krampe verstand die Welt nicht mehr. Der Deal über die Hochzeits-Doku bei RTL ist geplatzt.

Quelle: instagram.com

Springen Andrej und Jenny ein?

Nun entsteht durch das plötzliche Wendler-Aus eine Lücke beim Sender. Angeblich sollen nun ausgerechnet Andrej Mangold und Jennifer Lange für die beiden einspringen, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

Ob das so eine gute Idee ist? Schließlich bekleckerten sich die beiden in den letzten Wochen nicht unbedingt mit Ruhm, denn Andrej Mangold entpuppte sich im „Sommerhaus der Stars“ zum absoluten Mobber und Manipulator und kassierte daraufhin in den sozialen Medien mächtig Gegenwind. Er wurde regelrecht zum Hass-Objekt der „Sommerhaus“-Zuschauer auserkoren.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Eine gute Wahl?

Wird sich RTL wirklich Andrej und Jenny schnappen, die mit ihrem Verhalten bei den TV-Zuschauern völlig in Ungnade geraten sind? Die „Bild“-Zeitung zitiert einen Produktionsmitarbeiter der RTL-Gruppe:

„Kurioserweise ist der Marktwert von Andrej Mangold seit dem ‚Sommerhaus‘ gestiegen, da er aktuell nach dem Wendler wie kein anderer in Deutschland polarisiert. Wir wollen ihn für mindestens drei große Show-Formate als Kandidaten.“

Es bleibt abzuwarten, wie es mit der Lücke die der Wendler und seine Laura hinterlassen haben, weitergehen wird…