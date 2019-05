Narumol und Josef frisch geschminkt: Audienz am Königshof

Freitag, 3. Mai 2019 15:29 Uhr

Wiedersehen mit dem Kult-Paar Narumol und Josef. Fans der gutherzigen Thailänderin und des Bauers dürfen sich auf eine neue Folge von „Bauer sucht Frau“ freuen, denn Josef und Narumol zieht es nach Thailand, ihre Heimat. Dort statten sie dem Königshof einen Besuch ab.

„Ein Traum geht für mich in Erfüllung“, so Narumol glücklich. Der Grund für die Freude der 53-Jährigen ist auch ein ganz besonderer. Die gebürtige Thailänderin darf mit ihrer Familie an einer Audienz am Königshof ihres Heimatlandes teilnehmen. Das Kuriose: Ihre außergewöhnlichen Kochkünste sind schuld.

Im Oktober 2018 wurden Josef und Narumol als Ehrengäste und Botschafter der Deutsch-Thailändischen Kultur zu einem Thaifestival in Kiel eingeladen. Das Festival fand unter der Schirmherrschaft der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn statt.

Im Rahmen des Festes wurde ein Papayasalat-Wettbewerb veranstaltet. Natürlich ließ es sich Narumol nicht nehmen, daran teilzunehmen. Obwohl sie den Wettstreit nicht gewann, wurde sie zu einer Audienz bei der Prinzessin eingeladen.

Die müssen die Etikette lernen

Aufgeregt und stolz reisen Josef und Narumol mit ihren Töchtern Jenny und Jorafina von Bayern nach Thailand. Doch es muss noch einiges vorbereitet werden: Da Lila die Farbe der Prinzessin ist, lässt sich die ganze Familie lilafarbene Roben schneidern. Auch die Hofetikette muss einstudiert werden.

Narumol und ihre Familie haben keine Ahnung wie ein richtiger Hofknicks aussehen soll oder wie man sein Geschenk korrekt überreicht. Zu guter Letzt werden alle aufwendig gestylt, schließlich müssen auch Frisur und Make Up bei Hofe perfekt sitzen. Sogar Josef wird geschminkt – zum ersten Mal in seinem Leben…

Das alles und noch viel mehr gibt’s zu sehen bei „Bauer sucht Frau“ mit Narumol und Josef am 30. Mai um 19:05 Uhr auf RTL.