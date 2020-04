Netflix: Neue Romcom mit „Queer Eye“-Star X

Netflix arbeitet an einem neuen Film mit Antoni Porowski. Der Streaming-Gigant ist aktuell in den Vorbereitungen für eine neue romantische Komödie.

‚Girls & Boys‘ soll sie heißen und die Handlung dreht sich lose interpretiert um das Dating-Leben und die Erfahrungen mit der Liebe von Antoni Porowski.

Bekannt durch Queer Eye

Der TV-Star ist am besten durch seine Auftritte in der bekannten LGBTQ-Serie ‚Queer Eye‘ bekannt und definiert seine Sexualität selbst als „fließend“. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ hat der Schauspieler gemeinsam mit ‚Black-ish‘-Erfinder Kenya Barris die Story zu dem neuen Film entwickelt. Barris wird außerdem durch seine Firma ‚Khalabo Ink Society‘ als Produzent fungieren. Andrew Rhymer und Jeff Chan, die bereits an ‚Plus One‘ zusammenarbeiteten, sollend das Drehbuch zu ‚Girls & Boys‘ schreiben.

Porowski geht generell sehr offen mit seiner Sexualität und seinen Beziehungen um. Er verriet zum Beispiel ebenfalls, dass er sich in Beziehungen mit Männern körperlich unsicherer fühle: „Ich fühlte mich in meinem Körper immer sehr wohl, wenn ich mit Frauen zusammen war. Da gab es keinen Vergleich, weil wir unterschiedlich sind. Es war in meiner ersten Beziehung mit einem Mann, als ich dachte: ‚Sein Bizeps ist größer als meiner, ich wünschte, meine Beine wären länger, ich wünschte, mein Oberkörper wäre länger.‘ Ich wurde sehr unsicher und das lag an dem Vergleich.“ (BANG)