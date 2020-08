18.08.2020 20:15 Uhr

Neuzugang Aaron Königs: „Ich weiß nicht wohin mit meiner ganzen Energie“

"Prince Charming"-Contestant Aaron Königs war am Montagabend der letzte Neuzugang bei "Promi Big Brother".

Hansch im Glück! Werners Freund Reiner Calmund kommt zum Gratulieren ins Hexenhäuschen und entlockt dem 82-Jährigen traurige Details aus seinem kargen Alltag. Das Bitten und Betteln von Elene, sie nach Hause zu schicken, wurde vom Zuschauer nicht erhört – die Mitnominierte Alessia Herren den Wald verlassen. Elene ging dann aber trotzdem.

Mit „Prince Charming“ Aaron Königs kehrt am Montagabend die gute Laune in den Märchenwald zurück. Das und mehr heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Lieblingsfarbe Gelb

Blondine Aaron Königs (Markenzeichen: gelbe Klamotten) lässt sich gut gelaunt von seinen Mitbewohnern den Märchenwald und dessen Sehenswürdigkeiten zeigen. Besonders glücklich ist er, als er sogar etwas Gelbes – seine Lieblingsfarbe – in seinem Kleiderbeutel findet. Und wie ist sein erster Eindruck? „Voll cool, hier zu sein“, strahlt der Sonnyboy. „Wann erlebt man so etwas schon mal? Ich freu mich sehr auf das, was da kommt! Ich weiß nur noch nicht, wohin mit meiner ganzen Energie.“

Ein kleiner Wunsch bleibt allerdings: „Ich glaube, ich sehne mich sogar jetzt schon nach dem Schloss! Gegen einen Jacuzzi hätte ich nichts. Und die Schlafkonditionen sind da sicher besser als bei uns.“

Es kommt auf Authentizität und Empathie an

Schon vor seinem mEinzug erklärte Aaron, dass ihm ein Sieg bei der Show nicht so wichtig ist. „Mir ist die Kohle unwichtiger als anderen“, erklärte der 25-Jährige im SAT.1-Interview. „Ich mache so was primär immer für die eigene Erfahrung. Wenn ich da mit einer Grundverbissenheit rangehe, ist das irgendwie toxisch. Hier kommt es auf Authentizität und Empathie an und wenn ich dann reingehe und auf Kampf mache, dann ist das keine gute Strategie. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich gewinne. Es ist nicht so, dass ich das Geld nicht gebrauchen könnte. Aber wenn es nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein.“

Aaron Königs studiert Germanistik

Übrigens: In diesem Jahr ist der schöne Aaron auch in der SAT.1-Show „The Mole – Wem kannst du trauen?“ zu sehen.

Inzwischen hat der Strahlemann sich eine treue Fanbase erarbeitet und teilt sein Leben gerne mit seinen über 56.000 Instagram-Followern. Wenn er nicht im Fernsehen zu sehen ist oder an seiner Karriere als Influencer arbeitet, studiert Aaron Germanistik und Musikwissenschaften.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald tummeln sich derzeit Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Emmy Russ und Neuzugang Aaron Königs.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss sind Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Adela Smajic und Simone Mecky-Ballack.