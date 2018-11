„Ninja Warrior Germany“: Alexander Wurm ist der „Last Man Standing“ 2018

Samstag, 17. November 2018 08:56 Uhr

Der Kölner Student Alexander Wurm (22) ist der neue „Last Man Standing“ der 3. Staffel von „Ninja Warrior Germany„. Von allen Athleten schaffte er es am weitesten im Finale Parcours – sogar bis auf den Mount Midoriyama.

Allerdings verfehlte er die vorgegebene Zeit (25 Sekunden) um drei bis vier Sekunden – knapper hätte es kaum sein können. So wurde Alex Wurm trotz Riesen-Performance und megastarker sportlicher Leistung über den gesamten Parcours nur ganz knapp nicht der 1. Deutsche Ninja Warrior.

Als „Last Man Standing“ gewinnt Alexander Wurm die Siegprämie von 25.000 Euro.

Vor Ort in Karlsruhe gratulierten Alexanders Freundin Naomi, alle Athleten und die Moderatoren Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra – und das Publikum.

10 der 28 Athleten hatten in Runde 1 innerhalb der vorgegeben Zeit von 5 Minuten „gefinished“ und qualifizierten sich so für die weiteren Final-Runden:

1. Oliver Edelmann (4:16.74)

2. Benjamin Grams (4:20.41)

3. Max Sprenger (4:25.07)

4. Alexander Wurm (4:25.53)

5. Moritz Hans (4:27.99)

6. Sladjan Djulabic (4:29.60)

7. René Casselly (4:32.60)

8. Alex Grunwald (4:34.26)

9. Michael Siegmund (4:37.24)

10. Kim Marschner (4:48.34)

Von diesen 10 Athleten war Alexander Wurm der einzige, der die Runden 2 (Fünf Hindernisse, Zeitvorgabe: 1:30 Min.) und 3 (Vier Hindernisse, ohne Zeitvorgabe) komplett gemeistert hat und somit die Chance bekam, auch den 20 Meter hohen Mount Midoriyama zu besiegen und 300.000 Euro zu gewinnen.

Promi-Ausgabe folgt

Das spannende Finale der 3. Staffel sahen 3,0 Mio. Zuschauer (ab 3 J.) und mit einem starken Marktanteil von 14,7 % bei den 14- bis 59-Jährigen einen neuen Staffelbestwert.

Am kommenden Freitag (23. November) treten 26 Promis im Rahmen des RTL-Spendenmarathons an und am darauffolgenden Sonntag (25 November) treten die besten 6 Athleten aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland im „4-Nationen-Special“ gegeneinander an.