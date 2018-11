„Ninja Warrior Germany“ heute mit diesen Promis

Freitag, 23. November 2018 18:55 Uhr

Zum dritten Mal treten 26 Promis bei „Ninja Warrior Germany“ im härtesten TV-Parcours der Welt an. Sänger, Schauspieler, Moderatoren und echte Olympiasieger erkämpfen heute ab 20.15 Uhr Geld für den RTL-Spendenmarathon.

Fürs Antreten im Parcours gibt’s 1.000 Euro und pro bewältigtes Hindernis weitere 1.000 Euro in Runde 1, 2.000 Euro in Runde 2 für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern e.V.“ Die drei besten Promis dürfen sich dann am „Mount Midoriyama“ versuchen – wer wird ihn bezwingen?

Diese Promis sind dabei:

Paul Janke, Florian Ambrosius, Sebastian Fobe, Joey Heindle, Alexander Klaws, Sarah Lombardi, Philipp Boy, Julius Brink, Heike Henkel, Uschi Disl, Lars Riedel, Björn Otto, Sven Hannawald und Ehefrau Melissa, Jenny Frankhauser, Jörn Schlönvoigt, Grant McCartney, Fabian Hambüchen, Philipp Stehler , Jasmin Wagner, Ross Antony, Luna Schweiger, Miriam Höller, Maximilian Arland, Die Lochis (Roman und Heiko Lochmann)

Wie werden sich Sarah und Joey schlagen?

Sarah Lombardi treibt regelmäßig Sport und zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gerne in sexy Sportklamotte. Doch wie wird sich de Sängerin bei dem kniffligen Parcours schlagen, an dem schon so einige gescheitert sind?

Joey Heindl kennt sportliche Challenges bereits aus TV-Sendungen wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ oder „Global Gladiators. Hat er dadurch einen Vorteil bei „Ninja Warrior“?

Dann wären da noch Sven Hannawald, Fabian Hambüchen und Miriam Höller die berufsbedingt bereits ziemlich sportlich unterwegs sind. Aber bringt ihnen das etwas, um den Parcours zu bezwingen?