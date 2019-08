Oana Nechiti wird Jurorin bei „Let’s Dance“

Oana Nechiti (31) wird Jurorin bei der kommenden „Let’s Dance“-Tour. Sie wird neben Jochachim Llambi und Jorge Gonzalez auf dem Jury-Stuhl sitzen. Dabei vertritt sie Motsi Mabuse, die diese Termine leider nicht wahrnehmen kann.

Für gewöhnlich hat Motsi Mabuse den weiblichen Jury-Platz inne, die wird jedoch ab Herbst in der britischen Version von „Let’s Dance“ ihr Jury-Debüt geben und wird deswegen nicht bei der Tour dabei sein können. Für Oana Nechiti natürlich eine Selbstverständlichkeit für ihre Kollegin und Freundin bei zwei Terminen einzuspringen.

Für Oana, die bereits in der letzten Staffel von „DSDS“ in der Jury saß und auch in der kommenden übernehmen wird, ist es der zweite große Jury-Job. In Staffel 12 der beliebten Tanzsendung war Oana nicht mehr als Profi-Tänzerin dabei, deswegen freuen sich Fans umso mehr auf die Rückkehr zu „Let’s Dance“.

Quelle: instagram.com

In diesem Jahr startet erstmals die „Let’s Dance“-Tour erstmals als Live-Erlebnis durch ganz Deutschland.

Wer schon immer vor dem Fernseher saß und davon geträumt hat auch einmal im Publikum zu sitzen, hat nun erstmals die Chance aufregende Tänze, Kampfgeist und Joachim Llambis meist vernichtendes Urteil live zu erleben. Natürlich mit allen beliebten Profis und Promis. Die „Let’s Dance“-Tour startet am 8. November.

„Let’s Dance“ – Die Live-Tour 2019

08.11.19 – Riesa, SACHSENarena

09.11.19 – Dortmund, Westfalenhalle

10.11.19 – Mannheim, SAP ARENA

13.11.19 – Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel

15.11.19 – Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

14.11.19 – Düsseldorf, ISS-Dome

16.11.19 – Leipzig, Arena

19.11.19 – Braunschweig, Volkswagen Halle

20.11.19 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.11.19 – Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

22.11.19 – Bremen, ÖVB-Arena

24.11.19 – Hamburg, Barclaycard Arena

26.11.19 – Hannover, TUI Arena

27.11.19 – Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

28.11.19 – Köln, LANXESS arena

29.11.19 – München, Olympiahalle