Oksana Kolenitchenko: Ihr neuer L.A.-Club ist jede Woche ausgebucht

Oksana Kolenitchenko ist mit ihrer Familie, Mann Daniel und den Kindern Milan und Arielle nach Los Angeles ausgewandert. Oksana lässt ein sorgloses Luxusleben in Deutschland hinter sich, um ihrem Mann Daniel nach Los Angeles zu folgen.

Der träumt vom Neustart in den USA und verkauft heimlich seinen Berliner Nachtclub. Ein Schock für Oksana Kolenitchenko, doch sie steht zu ihrem Mann und geht mit den Kindern Milan (5 Jahre alt) und Arielle (3 Jahre alt) mit. Mit einem kleinen Vermögen auf dem Konto und dem Plan, in L.A. einen neuen Nachtclub zu eröffnen, wandern sie aus.

Daniel wird krank

In der heutigen Folge „Goodbye Deutschland“ zeigt der Sender einen Rückblick, denn die Familie ist schon vor über einem Jahr ausgewandert. Klatsch-tratsch.de fragte bei Oksana nach, die erzählt: „Es gibt nochmal einen kleinen Rückblick, wie wir in Amerika gestartet sind, was uns dann Dramatisches widerfahren ist und der steinige Weg nach oben, inkl. Umzug und Tränen.“

Doch dann kommt alles anders als erwartet und Daniel wird schwer krank. Der neue Nachtclub ist eine einzige Baustelle. Daniels Traum vom Leben und Arbeiten in Los Angeles scheint zu scheitern.

Oksana ist nun diejenige, die sich um alles kümmern muss: Den neu gekauften Nachtclub, die Kinder, ein neues Haus und natürlich Daniel, der sich schonen muss. An Oksana bleibt alles hängen – wird sie es schaffen, die Existenz der Familie in den USA zu sichern?

Zum Glück läuft der Nachclub gut, wie sie im Interview bestätigt: „Die Next Door Lounge ist mittlerweile jede Woche ausgebucht, oft überbucht – wir arbeiten gerade auf Hochtouren den weiteren, hinteren Bereich zu eröffnen und stehen kurz vor der Zielgeraden.“

Berliner Wohnung ist untervermietet

Nach und nach sind die Kolenitchenkos mit Sack und Pack nach Los Angeles gereist. Die letzten Zelte in Deutschland sind nun auch abgerissen und sie können sich nun stolz Wahl-Kalifornier nennen. Oksana sagt: „Einen Koffer haben wir noch in Berlin – in Form von einem Lager, welches voll mit unserem Hab & Gut ist. Der Rest ist weg! Die Wohnung ist untervermietet – die Autos gibts auch nicht mehr – die Kolenitchenkos sind offiziell keine Berliner mehr … wie traurig sich das anhört!“

