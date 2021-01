04.01.2021 19:25 Uhr

Oksana Kolenitchenko: In 45 Minuten von der Wüste in den Schnee

Amerika-Auswanderin Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel haben als Clubbetreiber ein turbulentes Jahr 2020 hinter sich. Das feierten sie gemeinsam mit den beiden Kindern in Las Vegas.

In der amerikanischen Wüstenstadt gibt es neben Casinos und pompösen Hotels auch Schnee! Ja, echten Schnee und dahin ging es auch für Oksana Kolenitchenko, Daniel und die Kinder Milan und Arielle.

Silvester in Las Vegas

Ein Bild davon postete sie auf Instagram und schrieb:“Aus der Wüste in den Schnee in 45 Minuten, wie ‚cool‘ – im wahrsten Sinne des Wortes – ist das denn, es war ein bisschen abenteuerlich, wie ihr in meiner Story sehen könnt – aber dafür sind diese 2 schönen Bilder entstanden.“

Den Jahreswechsel haben Oksana und ihre Familie in Las Vegas verbracht und dort zieht sie auch Bilanz für das durchwachsene Jahr 2020. „Das erste mal nicht arbeiten an Silvester, das erste mal Feuerwerk und das den ganzen Tag & Nacht mit den Kids zusammen“, so die Blondine.

Ihre Jahresbilanz

Mit ihrem Mann Daniel betreibt sie einen Nachtclub, mitten in einer weltweiten Pandemie natürlich nicht einfach, den am Laufen zu halten. Sie bilanziert weiter:

„2020 war nicht nur schlecht, wir haben mehr Zeit als Familie bekommen als jemals zuvor & wenn ich mir etwas wünschen dürfte für 2021 ist es auf jeden Fall dass unsere @nextdoorlounge endlich wieder aufmachend darf und wir trotzdem noch genug Zeit für UNS haben.“

Heute bei „Goodbye Deutschland“

Fans von Oksana dürfen sich freuen, denn heute Abend sieht man sie mal wieder bei „Goodbye Deutschland“. Seit neun Monaten kämpft sie jetzt schon um ihre Existenz in den USA. Ihr Partyrestaurant in Los Angeles wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ohne ihr laufendes Geschäft werden sie nicht lange in Amerika überleben.

Nach sieben Monaten versucht Oksana ihre Mutter Svetlana von Moskau nach Los Angeles einzufliegen – trotz Corona. Wird Mama Svetlana durch die Sicherheitskontrolle kommen oder wird sie abgewiesen?

„Goodbye Deutschland“ heute um 20:15 Uhr auf VOX.

(TT)