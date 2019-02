Oksana Kolenitchenko: So sehr vermisst sie ihre Freundinnen in L.A.

Sonntag, 17. Februar 2019 17:01 Uhr

Im September 2018 ist Oksana Kolenitchenko samt Familie mit Sack und Pack nach Los Angeles ausgewandert, betreibt dort das Club-Restaurant „Next Door Lounge“ und baut sich ein neues Leben in Amerika auf.

So schön das auch klingen mag, eine Auswanderung birgt auch immer seine Schattenseiten, so Oksana im klatsch-tratsch.de Interview: „Meine Freunde fehlen mir immens in Los Angeles. Ich habe das Glück, dass meine Freunde flexible Arbeitszeiten haben oder sogar zum Teil in Amerika arbeiten und ich viel Besuch bekomme.“

Die Deutschen halten zusammen

In einer neuen Stadt Anschluss zu finden ist nicht leicht, dass musste auch Oksana am eigenen Leib erfahren und sagt: „Ich habe auch ein zwei amerikanische Freundinnen, die ich sehr mag. Muss aber sagen, ich habe mich hier noch sehr an die Deutschen gehalten. Es ist verrückt, wie sehr die Deutschen hier zusammen halten. Da werden richtig Freundschaften daraus, weil man nur sich selbst hat. Die Deutschen verstehen mich hier auch, man unterstützt sich beim Auswanderer-Dasein.“

Doch einen ganz großen Vorteil hat es, dass die zweifache Mama nun in Amerika wohnt. Sie sieht ihre Schwester Palina wieder regelmäßig: „Das Gute ist aber, ich habe meine Schwester bei mir. Sie hat die letzten fünf Jahre in New York gelebt, die habe ich jetzt direkt neben mir, ich wohne drei Minuten von ihr entfernt. Das ist mein größtes Glück, dass ich einen Teil meiner Familie bei mir habe.“

