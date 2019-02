Oksana und Daniel Kolenitchenko: So läuft die „Next Door Lounge“ in L.A.

Dienstag, 5. Februar 2019 18:54 Uhr

Heute Abend kommt der zweite Teil von „Oksanas Traum vom Glück“! Die erste Reality-Doku auf RTL begleitet Oksana Kolenitchenko (32), ihren rastlosen Ehemann Daniel auf dem Weg nach Hollywood.

Ein Märchen, von einer Frau, die aus dem Moskauer Getto kommt, wohl nichts besaß und sich alles ganz fleissig selber erarbeitet hat: Traumprinz, Traumfamilie, Traum-Lifestyle, Traum-Bankkonto. Nun droht sie alles zu verlieren, nachdem sie mit ihrem Gatten aus Berlin ins La-La-Land abgewandert ist. Aber Oksana steht immer wieder auf wenn andere aufgeben würden.

Sie will erfolgreich werden

Klatsch-tratsch.de sprach mit der zweifachen Mutter, über ihren Traum, in Los Angeles erfolgreich zu sein. „Der ‚American Dream‘ bedeutet für mich, hier in Los Angeles erfolgreich zu sein und mit meiner Familie, dass zu schaffen was wir uns erträumen. Hier zu arbeiten, glücklich zu werden, zusammen die Zeit zu genießen“, so Oksana.

Mit ihrem Mann Daniel hat letztes Jahr ein Club-Restaurant in Los Angeles eröffnet (Motto „Dine & Dance“) und hofft, an alte Erfolge anzuknüpfen. In Berlin besaß das Paar nämlich den etablierten und gut laufenden Club „The Pearl“:

„Wir sind nun ein wenig älter geworden, sind selbst nicht mehr so die Clubgänger, sondern eher die Restaurantgänger. Die Idee für den neuen Club kam, weil wir damals gefeiert haben, dass wir das „Pearl“ verkauft haben. Und wir haben gefeiert, in dem wir essen gegangen sind. Wir waren so gut gelaunt und hätten uns gewünscht, dass auch Musik gespielt worden wäre und wir hätten aufstehe können, um zu tanzen. Das gab es nicht. So kam die Idee zu dem Party-Restaurant.“

Erste Stars stehen Schlange

Genau das haben Oksana und Daniel nun mit ihrem Restaurant „Next Door Lounge“ in Los Angeles umgesetzt. Doch damit mussten sie ganz von vorn beginnen, schließlich kannte sie dort keiner: „Wir haben aktuell nur den vorderen Bereich geöffnet. Vorn ist das Restaurant und hinten ein geheimer Nachtclub. Der wird aber gerade umgebaut. Wir sind noch im Rohbau, haben noch kein Konzept.“

Quelle: instagram.com

Trotzdem konnte Oksanas und Daniels Laden schon einige Promis anlocken, wie die überwiegend optimistische Blondine berichtet: „Wir haben andauernd Promis bei uns, erst letztens war ein russischer Superstar da. Wir haben auch schon deutsche Stars da gehabt, u.a. Nazan Eckes hat uns besucht. Aber auch internationale Stars, z.B. war Drew Barrymore schon einmal bei uns. Letzte Woche hatte Khloe Kardashian angefragt, dass sie bei uns filmen will. Man merkt, man ist in Hollywood.“

Wie’s weitergeht bei den Kolenitschenkos? „Oksanas Traum vom Glück“ heute um 22:35 Uhr auf RTL.

Quelle: instagram.com