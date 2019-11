Oli P.: Wird es ein GZSZ-Comeback geben?

Obwohl Oli P. nur rund zwei Jahre bei GZSZ zu sehen war und als zwischen 1998 und 1999 als durchgeknallter Ricky die Daily-Soap durchmischte, wünschen sich viele Fans den Schauspieler, Moderator und Teilzeit-Rapper zurück.

Verneinen will Oli P. eine Comeback zu GZSZ nicht, dennoch müssten Fans womöglich noch eine Weile darauf warten, sollte es mal dazu kommen. Gegenüber RTL sagt er: „Ich sage immer, sag niemals nie. Ich schaue sogar immer wieder bei der Serie rein, weil Freunde von mir, aktuelle Kumpels und immer noch ehemalige Kollegen von damals mitspielen. Ich müsste aber nicht zurück, denn ich hatte ja schon eine sehr schöne und mega-erfolgreiche Zeit bei GZSZ.“

Er hat es nie bereut

Bereut hat er seinen Ausstieg vor 20 Jahren nicht und erklärt: „Nein, auf gar keinen Fall. Es war damals eine aktive Entscheidung von mir, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Das war alles gut so.“ Damals war er gerade Vater geworden und wollte sich vermehrt um seinen Sohn kümmern. „Mein Sohn wird jetzt 21 Jahre alt. Ich bin sehr froh, dass ich das alles so miterleben konnte, wie ich es erlebt habe und hatte eine tolle Zeit. Ich habe seitdem so viel gearbeitet und schaue auf zwei sehr bunte und erfolgreiche Jahre zurück!“

Aktuell geht es dem Schauspieler und Moderator blendend: „Ich bin in der Luxus-Situation, eine unfassbar tolle Frau zu haben und eine großartige Ehe zu leben“, so Oli P. und ergänzt: „Wir haben uns in unserer Beziehung noch nie gestritten. Das alleine erfüllt mich so sehr, dass ich nichts anderes brauche, um glücklich zu sein. Mir geht es beruflich super gut. Ich habe meine Radiosendungen, meine Podcasts, meine Moderationen beim WDR, über 250 Live-Auftritte im Jahr, hatte jetzt gerade meinen erfolgreichsten Album-Eintritt in über zwanzig Jahren gehabt: Top 10 mit dem neuen Album „Alles Gute!“.“

Vorerst wird Oli P. in einer Gastrolle in der RTL-Sendung „Nachtschwestern“ zu sehen sein.