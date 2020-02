Oliver Pocher: Show mit Wendler mit neuer, eigener Produktionsfirma

Moderator, Comedian und Geschäftsmann Oliver Pocher und das im Jahr 2000 von Günther Jauch gegründetes Produktionsunternehmen i&u TV gründeten gemeinsam die Pool of Brainz GmbH, ein 50/50 Joint-Venture mit Sitz in Köln.

Pool of Brainz wird Formatideen für nationale und internationale Programmanbieter aller Plattformen entwickeln und produzieren. Außerdem will das neue Produktionsunternehmen auch Formate erwerben und sich um die Vermarktung von TV-Formaten kümmern. Das erste Projekt von Pool of Brainz ist die RTL-Liveshow „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!„, die am kommenden Sonntag, 01. März 2020 um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird.

i&u TV produziert u.a. Stern TV, „5 gegen Jauch“ bei RTL, „Klein gegen Groß“ im Ersten und auch „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show„. i&u TV gehört zur Firma Leonine von Fernsehmacher Fred Kogel, der Dachgesellschaft von Tele München Gruppe, dem bekannten Filmverleih Universum Film („The Gentlemen“) und der Filmproduktionsfirma Wiedemann & Berg Film „Nightlife“).

„Schnell auf Trends reagieren“

Fred Kogel, Chef von Leonine: „Ich freue mich sehr, dass Oliver nun Teil der Leonine-Familie ist. (…) Mit Pool of Brainz wollen wir schnell auf aktuelle Thementrends reagieren und diese sofort umsetzen.“

Und Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Oliver Pocher zusammen, zum Beispiel bei ‚5 gegen Jauch‘, ‚Alle auf den Kleinen‘ und vielen anderen Projekten. Das war und ist immer eine große Freude. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir jetzt intensivieren. Unser Ziel ist es, gemeinsam erfolgreiche und unterhaltsame neue Formate zu entwickeln und zu produzieren.““

Und was sagte Oliver Pocher dazu? „Wir sind jetzt schon das heißeste Medienunternehmen und Startup des Jahres! Bitte kaufen sie uns!“