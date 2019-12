Oliver Pocher: TV-Show mit Papa Gerhard

Oliver Pocher wird bald an der Seite seines Vaters im TV zu sehen sein. Der 41-jährige Comedian wird demnächst gemeinsam mit Papa Gerhard (72) für RTL vor der Kamera stehen, wie ‚VIP.de‘ berichtet. In der Sendung reist das Vater-Sohn-Gespann gemeinsam um die Welt und erkundet fremde Orte, um sich mit den dortigen Sitten und Gebräuchen bekannt zu machen.

„So, meine Damen und Herren, ich freue mich, eine kleine weihnachtliche Bescherung mitteilen zu können. Und zwar gibt es eine neue Sendung mit mir auf RTL, ich werde mit meinem Vater verreisen“, erklärt Pocher in einem von ihm selbst geposteten Video, „das Schöne ist: Er weiß nicht wohin, ich weiß auch nicht hundert Prozent, was auf der Reise passiert, aber ich weiß eines – es wird auf jeden Fall sehr lustig und unterhaltsam werden, denn es gibt viele Länder, in denen mein Vater noch nicht gewesen ist und sicherlich auch genug Ecken auf der Welt, wo ich noch nicht gewesen bin.“

Neuer Vertrag mit RTL

Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass der frisch gebackene Vierfach-Vater einen exklusiven Vertrag mit dem Privatsender abgeschlossen hatte, der die Produktion mehrerer auf Pocher abgestimmter Shows festlegte. RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm sagte über die geplante Zusammenarbeit: „Immer wenn Oliver Pocher bei RTL auftaucht, macht er uns und den Zuschauern – wie zuletzt noch bei ‚Let’s Dance‘ – großen Spaß. Deshalb freuen wir uns, dass wir das Allround-Talent exklusiv für unseren Sender gewinnen konnten und ihm mit auf den Leib geschneiderten Formaten einen sicheren Hafen und Spielwiese zugleich bieten werden.“

Heute Abend ist Pocher wieder auf RTL und TVNow zu sehen – mit einem Comeback! Kurz vor Weihnachten tritt Günther Jauch alleine in „5 gegen Jauch“ gegen das „Let´s Dance“- Rate-Team Evelyn Burdecki, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Joachim Llambi und Massimo Sinató an. In „5 gegen Jauch“ geht es um alles oder nichts!

In der letzten Ausgabe im April 2018 verlor Günther Jauch gegen normale Kandidaten.