„Omis unter Palmen“: Désirée Nick ist zurück – Die ersten Bilder!

Riesencoup bei “Promis unter Palmen”: Die Sendung stand zuletzt unter akuter Gefahr, nur noch mittelmäßig ins Finale zu dümpeln – aber, da haben Bewohner die Rechnung ohne Desirée Nick gemacht! Die steht nämlich in Folge fünf plötzlich einfach wieder vor der thailändischen Herbergstür!

Da reiben sich die verbliebenen „Promis unter Palmen“ aber verwundert die Augen, als plötzlich Beleidigungskünstlerin Désirée Nick (63) wieder vor der Tür der thailändischen Villa steht: „Hallöchen! Hier kommt eure kleine Zuckerfee! Dann können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben!“

Der spaßbefreite Stratege und Menschenfreund Bastian Yotta (43) nimmt die Rückkehr der Nick zumindest äußerlich gelassen zur Kenntnis, denn er hat nur ein Ziel: „Ich habe persönlich überhaupt keine Emotion. Das einzige, was mich interessiert, ist das Finale. Ihre Rückkehr ändert nichts an meiner Gesamtstrategie. Ich gebe ihr keine Plattform für weitere Sendeminuten.“

Lästerattacke gegen Carina

Doch die spitzeste Zunge Deutschlands lässt ihre zusätzliche Sendezeit nicht ungenutzt verstreichen und nimmt sich mit Carina Spack (23) direkt eine ihrer Lieblingskontrahentinnen „zur Brust“!

Der haute sie gleich das hier m die Ohren: „Ich bin froh, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Ich bin zwei Jahre vor der Rente und ich habe mehr Pfeffer im Arsch und im kleinen Fingernagel als du mit Mitte zwanzig. (…) Du verströmst negative Atmosphäre, bevor du überhaupt den Mund aufmachst. (…) Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Da musst du aufpassen, dass du nicht bald auf die Schnauze fällst.“ (…)

Warum Désirée Nick zurückkehrt, was Carina Spack und die restlichen Promis ihr entgegenzusetzen haben, wie viel Schlagseite Schnapsdrossel Claudia hat und wer sich fürs Finale qualifiziert, erfahren die Zuschauer von „Promis unter Palmen“ morgen am Mittwoch, 22. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Noch im Rennen um die 100.000 Euro Preisgeld: Claudia Obert, Bastian Yotta, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Matthias Mangiapane und Rückkehrerin Désiree Nick. Nicht mehr dabei: Ennesto Monté, Eva Benetatou, Ronald Schill.