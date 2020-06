„Paradise Hotel“: Das sind die ersten 5 Single-Männer

Die 2. Staffel „Paradise Hotel“ steht in den Startlöchern. Im „Paradise Hotel“ gibt es nur eine Regel: Finde einen Partner oder flieg nach Hause! So beginnt der Einzug in das luxuriöse Hotel für zunächst 10 Singles direkt mit einer herausfordernden Auswahlzeremonie. Sind die Paare gefunden, taucht Single Nummer 11 auf und mischt die Paare auf.

Das sind die fünf männlichen Singles

Andreas, Koch aus Neuendettelsau: „Mit meiner offenen Art und meinem frechen Grinsen erobere ich die Herzen der Ladies!“

David, Kassierer aus Köln: „Meine Traumfrau muss interessant und experimentierfreudig sein, keine Langweilerin!“

Tobias, Callcenteragent aus Bochum: „Ich stehe auf Plastik-Püppchen!“

Tuncay, Friseur aus Castrop-Rauxel: „Alle Frauen wollen die Erfahrung mit Zwillingen!“

Yücel, Friseur aus Castrop-Rauxel „Bei sexy Beach-Girls werde ich schwach!“

Moderatorin Angela Finger-Erben präsentiert ab 16. Juni 2020 immer dienstags eine neue Folge auf TVNOW. Bei RTL startet die Love Reality ab Dienstag, 30. Juni 2020, um 23.00 Uhr.