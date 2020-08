14.08.2020 20:46 Uhr

Patrick Swayze: Schockierende Doku heute im Fernsehen

Patrick Swayze war der Fleisch gewordene Jugendtraum vieler Frauen. Er sah gut aus, war ein 1A-Tänzer und trotz seines Erfolges nicht abgehoben.

Doch hinter der freundlichen wie schüchternen Fassade tobte ein Sturm, wie eine neue Arte-Doku zeigt.

Leidenschaft und Ehrgeiz. Diese zwei Eigenschaften haben den Tänzer und Schauspieler Patrick Swayze von Kindesbeinen an getrieben. Und so wurde aus dem Buben aus Houston schnell ein erstklassiger Balletttänzer, ein begnadeter Reiter, ein begeisterter Cowboy und schließlich auch ein weltberühmter Schauspieler.

Mehr als nur „Dirty Dancing“

Viele reduzieren Swayze zunächst auf den Kult-Tanzfilm „Dirty Dancing“ und vielleicht noch auf die Romanze „Ghost – Nachricht von Sam“. Dass er auch in „Gefährliche Brandung“ als Bösewicht surfte, in „Road House“ als einsamer Wolf kämpfte, in seinem ersten Film „Skatetown USA“ auf Rollschuhen beeindruckte und in „To Wong Foo“ als Dragqueen überzeugte, kommt vielen erst später oder gar nicht in den Sinn.

Und doch war Swayze, der 2009 an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, mehr als der gut aussehende Tänzer und Romantiker aus seinen beiden erfolgreichsten Filmen. Das zeigt die Dokumentation „Patrick Swayze – Hollywoods Traumtänzer“, die Arte im Rahmen der Serie „Summer of Dreams“ am Freitag um 21.45 Uhr ausstrahlt. Bodenständig, Angst vorm Scheitern, hart gegen sich selbst und auf der ständigen Suche nach Anerkennung. Durch seinen Vater, seine Mutter oder Hollywood.

Auch interessant:

Engste Weggefährten kommen zu Wort

In der Doku kommen seine engsten Weggefährten zu Wort: seine große Liebe und Ehefrau Lisa Niemi, seine Schauspielkollegen Demi Moore, Rob Lowe, Kelly Lynch und Jennifer Grey sowie sein Bruder Don. Sie alle erinnern an einen Menschen, der auf der einen Seite gutmütig, sanft, verwundbar und fast schon schüchtern war. Und sich auf der anderen Seite mit einer unglaublichen Härte gegen sich selbst, purer Willenskraft und einer unnachgiebigen Disziplin nach oben gekämpft hat.

Vor allem die Damenwelt der interviewten Schauspielerriege spricht von ihm als einen wunderbaren Gentleman. An einer Stelle sagt Jennifer Grey über die „Dirty Dancing“-Zusammenarbeit mit Swayze: „Das war pures Wohlgefühl. Als würde man in den Polstern eines bequemen – aber sehr attraktiven – Sofas versinken.“

Galerie

Swayzes Alkoholprobleme

Die Dokumentation verrät viel über Swayze, lässt dabei auch seine Alkoholprobleme nicht aus und schaut auf seine gesamte Karriere – vom Rollschuhfilm „Skatetown USA“ bis hin zur Serie „The Beast“.

Zudem weiß man nach der 86-minütigen Doku: Der Mann kann wahnsinnig gut Rollschuhfahren, seine Frisuren im Wandel der Zeit lassen auf eine Vorliebe für „Vokuhilas“ (vorne kurz, hinten lang) schließen und von seinem ersten großen Geld kaufte er sich einen DeLorean-Sportwagen – seit dem Film „Zurück in die Zukunft“ der Inbegriff der 80er Jahre.

Sendetermine

Freitag, 14. August 2020 um 21.45 Uhr und

Sonntag, 16. August 2020 um 15.20 Uhr

Online vom 13. August 2020 bis 13. September 2020

Patrick Swayze: 5 Filme, die man gesehen haben muss!

1983: Die Outsider (The Outsiders)

1990: Ghost – Nachricht von Sam (Ghost)

1991: Gefährliche Brandung (Point Break)

1995: Pecos Bill – Ein unglaubliches Abenteuer im Wilden Westen

2003: 11:14

© dpa-infocom, dpa:200812-99-137516/3,KT