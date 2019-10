Paul Janke bei „Bachelor in Paradise“: „Das Thema ‚Paul sucht ’ne Frau‘ ist durch“

Am Dienstag, 15. Oktober ab 20.15 Uhr geht „Bachelor in Paradise“ in die zweite Runde. Dann wird auf Koh Samui wieder geflirtet, dass sich die Palmen biegen. Auch Paul Janke (38) ist wieder mit dabei – jedoch nicht als Kandidat.

Paul Janke wird in der kommenden Staffel „Bachelor in Paradise“ den Barkeeper und Flirt-Coach mimen. Anstatt sexy Single ist er jetzt der gute Onkel mit dem offenen Ohr. Gegenüber RTL gibt er zu: „Das Thema ‚Paul sucht ’ne Frau‘ ist auch irgendwann mal durch, deshalb freue ich mich auf meine neue Aufgabe als Barkeeper. Es macht mir einfach Spaß, ein offenes Ohr für die Frauen und Männer zu haben und ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben.“

Dennoch gibt er zu: „Klar, ich werde flirty unterwegs sein und meinen Spaß mit den Mädels haben, aber den Jungs lass ich den Vortritt. Die können ganz entspannt bleiben. Ich halte mich zurück! Als Barkeeper im Paradies habe ich andere Aufgaben – ansonsten wäre ich ja Kandidat. Ich will nirgendwo reingrätschen und den Singles ihre Liebelei kaputt machen.“

Aber wie steht es eigentlich um Pauls Liebesleben? Aktuell ist der 38-jährige Single, auch wenn es eine gewisse Dame gibt, die noch immer in seinem Kopf herumschwirrt: „Nach der Trennung von meiner Freundin hatten wir anderthalb Jahre keinen Kontakt. Ende letzten Jahres sind wir uns zufällig begegnet, seitdem verstehen wir uns sehr gut. Mal sehen, wie das so weitergeht…“

So funktioniert „Bachelor in Paradise“

Bei „Bachelor in Paradise“ wohnen ehemalige Bachelorette- und Bachelor-Singles gemeinsam in einem traumhaften Resort in Thailand, alle mit einem Ziel: sich endlich zu verlieben. Im Paradies haben sie die Wahl: Mit wem möchten sie mehr Zeit verbringen?

Wen möchten sie auf ein romantisches Date einladen? Alles dreht sich um die Frage: Wer könnte der perfekte Partner sein? Regelmäßig müssen Traummänner und -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue dazu, so dass die Liebeskarten immer wieder neu gemischt werden.

„Bachelor in Paradise“ startet am Dienstag, 15. Oktober 2019 um 20.15 Uhr auf RTL.