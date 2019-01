Pietro Lombardi: „Ich bin kein Schlagerfan, aber…“

Samstag, 5. Januar 2019 17:39 Uhr

Ab 5. Januar wird Pietro Lombardi in der „DSDS“-Jury nach neuen und frischen Talenten suchen, dabei stand er vor wenigen Jahren selbst noch als Kandidat vor Dieter Bohlen.

Gerade deswegen kann er sich besonders gut in die Kandidaten hineinfühlen. Gegenüber RTL sagt er: „Ich glaube, genau deswegen, weil ich genau weiß, wie es funktioniert und wie es nach DSDS weitergeht – und das ist nicht einfach – sage ich schon, was ich denke und manchmal hört sich das vielleicht streng an, aber eigentlich bin ich kein strenger Juror.“

Schlager muss nicht sein

Die Aufnahmen der Castings und auch der Recall sind bereits im Kasten, sodass Pietro schon ein Resümee ziehen kann: „Das musikalische Niveau ist dieses Jahr ist wirklich sehr hoch. Ich glaube, in keinem Recall waren so viele gute Kandidaten. Es sind wirklich alle Kandidaten gut. Die Castings waren sehr spannend, weil da wirklich alles dabei war – von sehr gut bis katastrophal.“

Für Pietro muss das berühmt berüchtigte „Gesamtpaket“ stimmen, das heißt ein Kandidat muss gut singen können, sollte sympathisch sein und sich gut vor Publikum verkaufen können.

An alle Schlagersänger, darauf steht Pietro eigentlich nicht so, sagt aber: „Ich bin kein Schlagerfan, aber wenn ein guter Schlagersänger dabei ist, dann ist das auch ok.“