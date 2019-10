Pietro Lombardi schickt Melissa Videobotschaft in die „Love Island“-Villa

Pietro Lombardi (27) hat bekanntermaßen ein Auge auf „Love Island„-Kandidatin Melissa geworfen. Die ist mit Danilo zwangsweise verbandelt und scheint sich Hals über Kopf in den Italo-Charmeur verknallt zu haben.

Für Pietro Lombardi trotzdem kein Grund nicht nicht trotzdem anzugreifen und er gibt nun alles. In der heutigen „Love Island“-Sendung bekommen die Islander Post von ihren Lieben aus der Heimat und können beim Lesen der liebevollen Briefe ihre Tränen kaum zurückhalten.

Pietro schickt Video

Die Stimmung in der Villa ist aufgewühlt und sehr emotional. Auch die süße Melissa ist durch die Nachrichten zu Tränen gerührt. Doch mit einer persönlichen Videobotschaft von ihrem Promi-Crush Pietro Lombardi hat sie ziemlich sicher nicht gerechnet. Werden die Worte des berühmten Sängers ihr Herz berühren?

Wird sich Melissa am Ende doch für Pietro entscheiden, schließlich ist sie hin und weg von Danilo, der sich aber eher schwer tut, sich zur süßen Melissa zu bekennen.

Eigentlich betonte Pietro in der Vergangenheit immer, dass er keine Frau aus den Medien wolle und am liebsten ein Mädchen an seiner Seite haben will, die von Roten Teppichen und Trash-TV-Sendungen nichts wissen möchte.

Hat er seine Meinung nun geändert?

