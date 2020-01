Pietro Lombardi über seinen neuen Auftritt bei DSDS 2020

Schon am 4. Januar starten die neuen Folgen der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Zum zweiten Mal hockt Pietro Lombardi hinterm mächtigen Jurypult. Im Interview spricht er darüber, was er sich diese Staffel vorgenommen hat, wie man bei ihm punkten kann und was die Liebe macht.

Nachdem sich der Frauenschwarm schon Anfang 2019 mit Bravour in der Castingshow bewährte, könnte es doch nun viel einfacher für ihn werden? Doch wie sieht das der 27-Jährige? „Ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man ist immer aufgeregt“, sagte er dazu im Interview mit RTL. „Das erste Jahr war extrem, weil es war das erste Mal, dass auch ein Ex-Kandidat in der Jury sitzt. Da hatte ich schon ein bisschen Druck, den ich jetzt nicht mehr habe. Wir sind eingespielter, aber trotzdem bin ich aufgeregt.“

„Musik ist Geschmackssache“

Der ehemalige 400-Euro-Jobber, der sich 2011 bei der Show bewarb und gewann, verriet auch, womit die Gesangstalente am meisten bei ihm punkten konnten: „Ich würde sagen mit Gefühl. Es bringt nichts, wenn du technisch der beste Sänger bist, aber das Gefühl nicht transportieren kannst. Oder wenn die Stimmfarbe nicht schön ist zum Beispiel. Das ist ja reine Geschmackssache. Es gibt Kandidaten, die finden Dieter und Xavier mega, aber ich finde sie zum Beispiel nicht so gut oder umgekehrt. Deswegen: Musik ist reine Geschmackssache und für mich persönlich zählt das Gefühl am meisten. Dass das was rüberkommt, dass es sich echt anfühlt.“

„Es wird viel gemunkelt“

Privat scheint es keine Überraschungen zu geben, doch sei die Frage erlaubt: Und was macht die Liebe? Pietros Antwort ist eindeutig. „Die Liebe macht momentan gar nichts. Die Liebe ist entspannt, hat keine Eile und alles andere, was passiert, steht in den Sternen. Natürlich stehe ich in der Öffentlichkeit, es wird viel gemunkelt, aber ich lasse mich da nicht aus der Bahn bringen. Jeder weiß, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber ich erzwinge keine Beziehung, sonst hätte ich schon fünf haben können.“

Die 17. Staffel startet am Samstag, den 4. Januar 2020, um 20.15 Uhr. Am Dienstag, den 7. Januar 2020 geht es sofort weiter, ab dann werden die Folgen immer dienstags und samstags im Wechsel, jeweils um 20.15 Uhr, gezeigt. All das gibt’s natürlich auch bei TVNow zu sehen.