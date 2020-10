08.10.2020 21:11 Uhr

Pietro Lombardi zurück bei „DSDS“?

Pietro Lombardi meldet sich zu Wort. Falls dem Wendler ein Rausschmiss aus der „DSDS“-Jury droht, wäre der Sänger sofort zur Stelle.

Pietro Lombardi (28) saß bereits im Jahr 2019 in der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury. Dem ehemaligen Sieger der Show scheint es hinter dem Jury-Pult so gut gefallen zu haben, dass er sich ein Comeback an Dieter Bohlens (66) Seite vorstellen könnte.

Fliegt ER aus der „DSDS“-Jury?

Vor einigen Wochen wurde veröffentlicht, dass Michael Wendler (48) neben Maite Kelly (40), Dieter Bohlen und Mike Singer (20) und in der neuen Jury der RTL-Castingshow sitzen wird. Doch bis es dazu kommt, dass der Wendler wirklich auf seinem Stuhl Platz nimmt, braucht es noch etwas Zeit. Denn der Sänger hat einen Termin verpasst, weil er angeblich Fieber hatte, dann jedoch klarstellte, dass er den Flieger verpasst hat. Mittlerweile denkt der Sender wohl sogar über einen Rausschmiss nach.

Pietro würde als Juror einspringen

Einer, dem das gelegen käme, ist Sänger Pietro Lombardi, der vor Wendler auf dem Jurystuhl saß. Auf Instagram erklärte er jetzt: „Zum Thema Wendler: Ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden, aber ich bin da, wenn es brennt.“ Nicht aber ohne Bezahlung: „Das wird dann safe 60 Euro kosten. Aber Dieter Bohlen und ich sind auch ohne DSDS ein Team und ich weiß, dass Dieter mich als Juroren wollte.“

„Ich hatte erwartet, dass es Probleme gibt.“

Den Wendler aber hat Bohlen jetzt auf dem Kieker, wie er auf Social Media deutlich machte: „Es gibt Wunder und es gibt Sachen, die man erwartet. Ich hatte, ehrlich gesagt, erwartet, dass es mit dem Wendler Probleme geben wird. Höchstwahrscheinlich hat der Flieger sich jetzt auch irgendwie verflogen oder vielleicht kommt das Vögelchen ja noch.“

Der Wendler tanzt im Supermarkt

Michael ist gefragter denn je, neben seinem Platz in der „DSDS“-Jury, wirbt er als Influencer für mehr oder weniger sinnvolle Produkte und hat jetzt auch anscheinend einen neuen Deal an Land gezogen. Der abgedrehte Spot zeigt Michael Wendler tänzelnd und trällernd in den Gängen eines Supermarktes, wie er für seine Laura ihre Lieblingssachen einkauft. Er besingt Tofu-Hack oder Bio-Rind und veranstaltete eine wilde Party in den Gängen.

