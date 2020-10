05.10.2020 22:45 Uhr

„Prince Charming“: Das sind die Singles Adrian, Andrea, Arne & Benedetto

Nach einer recht erfolgreichen ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming", legt der Sender nun mit einer neuen Staffel rund um Bachelor Alexander Schäfer nach. Dabei geht der Charmeur ab dem 12. Oktober in Kreta unter 20 heißen Single-Männern auf die Suche nach seinem Mr. Right.

Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer montags auf TVNOW und ab 26. Oktober jeweils um 22.15 Uhr bei VOX.

Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wo wird die Liebe noch hinfallen? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben, wenn sie sich untereinander anziehend finden … Und wie kommt der „Sex-Keller“ in der Villa eigentlich zu seinem Namen?

Welche beiden Singles schaffen es bis in die Finalshow, und welcher der Männer muss bereits in der ersten Folge die Männer-Villa auf Kreta wieder verlassen?

Wir stellen bis zum Start der Show alle Single-Männer vor, die sich auf Alexander Schäfer einlassen wollen.

Adrian (25), Student, Berlin

Der Deutsch-Türke Adrian möchte bei Prince Charming ein Exempel statuieren und „zeigen, dass es sich immer lohnt, sich für sich selbst zu entscheiden und selbstbewusst zu sein.“

Erst durch seine bisher längste Beziehung zu einer Frau (2012-2015) hat er zu sich selbst gefunden und konnte sich outen.

Quelle: instagram.com

„Selbst im Fitness-Studio weiß jeder Bescheid. Zu meiner Verwunderung erfahre ich dort so viel Toleranz und Respekt, auch von Muslimen, dass ich nur sagen kann, wer selber respektiert und sich nicht separiert, erfährt genauso Respekt. Am Ende definiert dich dein Charakter und nicht deine Sexualität!“

Der Süßigkeiten-Liebhaber steht auf Ricky Martin und ist als Fun Fact ebenso wie Goethe Linkshänder. So zitiert er auch gerne aus Goethes Faust: „Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Zu jung, um ohne Wunsch zu sein.“ Ein Wunsch ist, hier vielleicht auf die große Liebe zu treffen, denn er ist seit 2019 Single. Hier geht es zu seinem Instagram.

Andrea (24), Friseur, Bayreuth

Mit seinem italienischen Charme, verführerischem Lächeln und viel Coolness kann Andrea Jungs um den Verstand bringen, wie er selber sagt. Er macht bei Prince Charming mit, weil es „eine Alternative zu den ganzen Apps ist: Es ist schwer, etwas Ernstes in der Community zu finden. Ich habe das Vertrauen verloren.“ Andrea ist bereits seit 2013 Single.

Quelle: instagram.com

Doch jetzt soll ihn nichts aufhalten, den Prince zu erobern – „nicht mal ein Fahrradunfall“ (den er kurz vor Drehstart hatte). Andrea steht auf schlanke, rasierte Männer. Sport muss nicht unbedingt sein: „Bei mir sieht Joggen aus wie Sterben mit Anlauf“, sagt er als Fun Fact über sich.

Geoutet hat er sich zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten bei seiner Mama, die es im Gegensatz zu seinen Freunden noch nicht wusste, dass er auf Männer steht. Aber sie hat’s locker aufgefasst, auch, „weil man blind sein muss, wenn man es bei mir nicht checkt.“

Andrea schwärmt für den Schauspieler & Sänger Michele Morrone, und seine größte Sucht ist das Shoppen: „Ich liebe es, mich modisch zu verändern…“ Hier geht es zu seinem Instagram.

Mehr zum Thema:

Arne (25), Hotelfachmann, Flugbegleiter, aktuell Servicekraft, Heidelberg

„Heidelberg hat vielleicht ein schönes Schloss, aber leider keine Prinzen (und schon gar keine schwulen …)“ – so erklärt Arne sein lebenslanges Single-Dasein, dass er bei Prince Charming am liebsten beenden möchte.

Quelle: instagram.com

Sein Outing hatte er bereits mit fünf Jahren, als er als Prinzessin zum Kindergarten-Fasching gegangen ist, danach gab es nie wieder eine Situation, wo seine Sexualität Thema war. „Nobody gave a fuck. Sogar Araber, Hindus und Moslems im Job wurden schnell zu guten Freunden“.

Sein bestes Date hatte er mit einem Darsteller aus „Magic Kingdom“, der ihn in ein Restaurant entführte, bei dem man normalerweise Jahre auf der Warteliste steht. Doch leider war derjenige dann doch nicht sein Aladdin & Traumprinz. Hier geht es zu seinem Instagram.

Benedetto (27), Model und Influencer, Köln

It’s It-Boy-Time! Der selbst ernannte It-Boy hat „eine echte Kölner Schnauze“ und immer einen Spruch auf Lager“, wie er über sich selber sagt. „Auch sexuell rede ich gerne sehr offen und sage direkt, was ich mit einem Typen machen würde. Da werden die meisten erst mal rot und es wird eng in der Hose“, sagt er und gesteht ein, „vielleicht bin ich manchmal zu offen!“

Quelle: instagram.com

Zudem macht er kein Geheimnis daraus, dass er gerne perfekt aussehen möchte. „Da helfe ich gerne ein wenig nach.“ Benedetto ist für alles zu haben, Hauptsache es macht Spaß: „Ich brauche das Kribbeln und das Abenteuer, sonst langweile ich mich schnell“, sagt er.

So hat Benedetto auch schon mehrfach geoutete und ungeoutete Promis gedatet, mit denen er teils heute noch in Kontakt ist. „Ich sage mal so, ich hätte sehr viel über den einen oder anderen zu erzählen!“ Wie redselig wird er bei Prince Charming sein? Hier geht es zu seinem Instagram.