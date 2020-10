06.10.2020 21:07 Uhr

„Prince Charming“: Das sind die Singles Bastian, Bernhard, David, Erik & Florian

Nach einer recht erfolgreichen ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming", legt der Sender nun mit einer neuen Staffel rund um Bachelor Alexander Schäfer nach. Dabei geht der Charmeur ab dem 12. Oktober in Kreta unter 20 heißen Single-Männern auf die Suche nach seinem Mr. Right.

Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer montags auf TVNOW und ab 26. Oktober jeweils um 22.15 Uhr bei VOX.

Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wo wird die Liebe noch hinfallen? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben, wenn sie sich untereinander anziehend finden … Und wie kommt der „Sex-Keller“ in der Villa eigentlich zu seinem Namen?

Welche beiden Singles schaffen es bis in die Finalshow, und welcher der Männer muss bereits in der ersten Folge die Männer-Villa auf Kreta wieder verlassen?

Wir stellen bis zum Start der Show alle Single-Männer vor, die sich auf Alexander Schäfer einlassen wollen.

Bastian (30), selbstständig mit einem Onlineshop, Berlin

„Wer lachen kann, dort wo er hätte weinen können, hat wieder Lust am Leben“ ist das Lebensmotto von Bastian, der schon mit fünf Beziehungen (zwei mit Frauen und drei mit Männern) leidvolle Erfahrungen machen musste.

Jetzt will er das Herz vom Prince Charming erobern, und das sogar, obwohl er mit Krawattenknoten auf Kriegsfuß steht. Bastian nimmt sich selbst nicht so ernst und beschreibt sich selbst „mehr als Steak als die Sauce. In der Regel fahren viele auf meine Titten und Behaarung ab und fangen an, mich zu begrapschen“.

Sein schlechtestes Date bisher hatte er „mit einem Typen, der nie seine Kleidung wusch und stattdessen dieselben Sachen immer wieder neu gekauft hat. Er hatte einen riesigen Kleiderberg bei sich!“ Bastians größte Sucht ist der Sport und er schwärmt für Henry Cavill und Franco Noriega. Bastian ist seit über zwei Jahren Single und bereits sich zu verlieben. Hier geht es zu seinem Instagram.

Bernhard (30), Sales Assistant, Düsseldorf

„Ich bin ein offener, witziger, spontaner Kerl, der gerne auch mal seine 5 Minuten hat“, sagt Bernhard über sich selbst und will so beim Prince Charming punkten. „Ich habe schon genug Frösche geküsst und ein gutes Date hatte ich auch noch nie.“

Sein schlechtestes sah überhaupt nicht aus wie auf den Fotos, das Essen war grauenhaft und küssen konnte er auch nicht“.

Bernhards Motto ist „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.“ Seine längste Beziehung hielt vier Jahre und scheiterte an mangelnder Kommunikation. Seit 2017 ist der Gute nun Single. Seine Mutter war am meisten über sein Outing überrascht und dachte, es wäre nur eine Phase (was er aber erst viel später herausfand).

Fun-Fact über Bernhard: „Ich spreche jedes Sprichwort falsch aus!" Hier geht es zu seinem Instagram.

David (24), selbstständiger Make-up-Artist und Content Creator, Köln

Davids letzte Beziehung hat ihn auf einem Parkplatz betrogen. „Wie billig“ kann er dazu nur sagen – denn: „Wenn er mich schon betrügt, dann im 5-Sterne-Hotel“. David (englisch ausgesprochen) ist zu 100% Waage. Mit ihm kann man die Welt bereisen, aber für One-Night-Stands ist er nicht zu haben.

Als er sich bei seiner Mutter geoutet hat, sorgte diese sich lediglich, ob er weiß, wie man richtig verhütet und sich vor Krankheiten schützt. Seine Mutter war es auch, die ihn früh aufgeklärt hat. Zum Rest seiner Familie hat er keinen Kontakt.

Dennoch ist er ist stolz auf seinen Nachnamen Lovric (gesprochen: Loveritsch), „da meine Mutter eine erfolgreiche Frau ist“. Ein mieses Erlebnis hatte bei einem früheren Job als Flugbegleiter und Kabinenchef: „Mir wurde verboten, Make-up zu tragen. Da habe ich gekündigt. Mit oder ohne Make-up – es bleibt der gleiche Mensch.“

Unter Promis schwärmt er für Lucas Dell, Matthew Crawford und RTL Exclusiv-Reporter Sebastian Klimpke. Hier geht es zu seinem Instagram.

Erik (31), Erzieher, Hamburg

„Ich habe das Herz am rechten Fleck, bin super spontan, abenteuerlustig, kreativ und für jeden Spaß zu haben“ sagt Erik über sich selbst und bezeichnet sich als „Mann fürs Herz, den Kopf und die Hose“. Früher wurden er und sein (heterosexueller) Zwillingsbruder immer verwechselt, und dieser hat ihn auch motiviert, bei Prince Charming sein Glück zu versuchen.

In der Schule wurde er immer wegen seines Aussehens gehänselt, doch mit viel Sport und zuckerfreier Ernährung hat er sein Gewicht von 145 kg auf 78 kg reduziert.

Erik singt viel, egal wo er ist, und hatte bei Dates bisher viel Pech: „Ich habe einen Schwarm gedatet und dachte, das wird meine große Liebe, bis er nach ein paar Stunden meinte, ‚gleich kommt mein Freund‘.“ Der 31-Jährige ist seit acht Monaten Single. Hier geht es zu seinem Instagram.

Florian (39), Krankenpfleger, Berlin

„Es darf billig sein, aber nicht billig aussehen“ ist Florians Lebensmotto. Der muskulöse Krankenpfleger hatte die vielfältigsten Beziehungen von allen Kandidaten – er war fünfmal liiert, davon einmal verheiratet, einmal mit einer Frau („Tolle Beziehung, tolle Frau, Sex mies“).

Außerdem hatte Flo eine Fernbeziehung nach New York war auch dabei („An meinem Geburtstag hat er mich in ein New Yorker Musical mitgenommen“). Doch alle Beziehungen scheiterten zu seinem Leidwesen.

„Ich habe nie klassische Dates. Ich lerne meine Partner immer beim Sex kennen.“ Ob es in der Sendung auch so sein wird? Der Junggebliebene („Ich bin älter, als ich aussehe“) ist sportlich und betreibt einen eigenen Podcast. Sein größtes Laster ist Zucker. Hier geht es zu seinem Instagram.