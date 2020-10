10.10.2020 23:10 Uhr

„Prince Charming“ (3): Das sind die Singles Leon, Michael, Patrick, Roman & Sascha

Nach einer recht erfolgreichen ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming", legt der Sender nun mit einer neuen Staffel rund um Bachelor Alexander Schäfer nach. Dabei geht der Charmeur ab dem 12. Oktober in Kreta unter 20 heißen Single-Männern auf die Suche nach seinem Mr. Right.

Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer montags auf TVNOW und ab 26. Oktober jeweils um 22.15 Uhr bei VOX.

Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wo wird die Liebe noch hinfallen? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben, wenn sie sich untereinander anziehend finden … Und wie kommt der „Sex-Keller“ in der Villa eigentlich zu seinem Namen?

Leon (32), Beamter, Zürich

Leon bezeichnet sich als Free Bird: „Lass den Vogel frei fliegen und er kehrt immer zu dir zurück“. Dennoch hat er seinen Mr. Right bisher nicht gefunden. „Ich habe viele Frösche geküsst, aber es war kein Prinz dabei, nur Teufel“, sagt er traurig.

Sein miesestes Date war ein geiziger Langweiler, dessen Face wie Kartoffelsalat aussah. Vielleicht trifft Leon ja jetzt seinen Prince! Leon beschreibt sich als zurückhaltend, witzig, aufmerksam, redet viel Unsinn und ist für jeden Quatsch zu haben.

Zudem flirtet er am liebsten mit seinen Augen und einem Lächeln. „Und wenn ich die Boys dann küsse, gewinne ich“, sagt er und fügt hinzu: „Manchmal.“

Klamottentechnisch zieht er sich „nicht an wie ein Religionslehrer“ und zeigt körperbetont gerne, was er hat: „Nicht 08/15, sondern Tanktop, enge Hose, körperbetont, viel Ausschnitt.“ Sein Promi-Schwarm heißt Gus Kenworthy. Hier geht es zu seinem Instagram.

Michael (39), Stylist und Personal Trainer, Zürich/Schweiz

„Stay strong, sexy and beautiful“ ist das Lebensmotto von Michael (englisch ausgesprochen), der seit 2012 aktiv Tennis spielt (in einem Hetero-Tennisverein). Nur OK ist ihm nicht gut genug und so sucht er auch in einer Beziehung einen starken Mann, der immer zu ihm steht und auch bereit ist, für die Liebe zu kämpfen, sollte es mal Meinungsverschiedenheiten geben.

Sein (schwuler) Bruder sagt über ihn, dass ihm nichts peinlich sei. „Das empfinde ich nicht ganz so“, lacht Michael „und sage eher, ich bin unkompliziert und offen.“ Michael lebt im Moment und ist gerne spontan: „Wer weiß denn schon, was morgen ist …“

Er steht auf die Jungs von „Magic Mike“ und sagt aber selber: die Realität sieht meistens anders aus… Hier geht es zu seinem Instagram.

Patrick (32), Luftverkehrskaufmann, Frankfurt am Main

Patrick ist schon lange Single, weil alle bisherigen Anbandlungsversuche daran scheiterten, dass sich nur einer in ihn verliebte. Diese Beziehung hielt acht Monate … „Ich brauche keinen random Freund und des Nicht-allein-seins wegen. Zum Glück habe ich einen tollen Freundeskreis“, sagt er.

Und doch wagt er bei Prince Charming das Abenteuer, vielleicht doch einen sexy Partner mit gleichen Interessen und Wertvorstellungen kennenzulernen. Sich selbst beschreibt er als aufgeschlossen, hilfsbereit, doch manchmal verrückt und grenzenlos.

„Und ich bin seit 21 Jahren DJ Bobo-Fan“. Ansonsten schwärmt er noch für Moderator Stefan Gödde und Schauspieler Kostja Ullmann. Hier geht es zu seinem Instagram.

Roman (32), Promoter, Wien, Hamburg, Köln

Roman bezeichnet sich als „kühles Temperament“, dank seiner spanisch-russischen Wurzeln. So bringt er die Boys auch regelmäßig mit seinen Augen, seinem gestählten Körper und eben seinem Temperament vor allem über Instagram um den Verstand.

Auch wenn man es Roman auf den ersten Blick nicht ansieht, ist er zwar selbstbewusst, aber zerstreut, und in der Gay-Community aufgrund schlechter Erfahrungen sehr zurückhaltend und schüchtern.

Romans Beauty-Routine besteht darin, jeden Morgen erst mal eine Stunde lang seine Haare zu glätten. Roman hatte bisher drei Beziehungen, die letzte hielt ein Jahr und scheiterte an zu vielen Diskussionen.

Der kaffeesüchtige Promoter („Unter 5 Tassen am Tag geht nichts“) hat in seiner Vergangenheit viele Dinge erlebt, die er noch nicht ganz verarbeitet hat und über die er noch nie öffentlich gesprochen hat.

Ob er bei Prince Charming seine Geheimnisse lüften wird? Sein bisher schlechtestes Date hatte er bei McDonalds, wo der Typ danach vor ihm Gras geraucht hat, um den Essensgeschmack loszuwerden. Hier geht es zu seinem Instagram.

Sascha (30), Fitness- und Personal-Trainer, Köln

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Stoße alles ab, was dich unglücklich macht“ sind die Lebensmotti von Sascha. Bisher hat ihm noch kein Mann das Gefühl gegeben, in ihm den Partner fürs Leben gefunden zu haben. So hofft er auf den Typen, der ihn von den Socken haut.

„Und selbst wenn ich bei ‚Prince Charming‘ nicht die große Liebe finde, rücke ich vielleicht bei anderen Männern in den Fokus, wenn sie die Sendung schauen.“ In seinem Wasserball-Verein hatte Sascha mit heftigen Problemen zu kämpfen. Nachdem er sich outete, kamen fortwährend lauter dumme Sprüche.

„Ich wurde ziemlich auf mein Schwulsein reduziert, die anderen hatten fast kein anderes Thema mit mir. Bei Tittenstorys konnte ich auch nicht mitreden…“

Auch in anderen Situationen hat er viel über sich ergehen lassen. Doch das hat ihn nur selbstbewusst gemacht und so lautet Saschas Botschaft an andere Schwule: „Macht euren Mund auf, wenn euch etwas nicht gefällt oder sogar weh tut und lasst es nicht über euch ergehen!“ Hier geht es zu seinem Instagram.