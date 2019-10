„Prince Charming“: DSDS-Kandidat Robin Eichinger bei Gay-Kuppelshow dabei

„Prince Charming“ ist die erste Schwulen-Kuppelsendung in Deutschland und Junggeselle Nicolas Puschmann sucht ab dem 30. Oktober den richtigen Mann fürs Leben. 20 liebeswillige Männer haben sich vorab beworben.

Einen Kandidaten kennen wir bereits aus der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. 2015 schaffte es Robin Eichinger bis ins Viertelfinale. Seitdem konnte er sein Hobby zum Beruf machen und arbeitet immer weiter an seinem Traum vom großen Erfolg.

Er sucht einen richtigen Mann

Dennoch ist er sehr realistisch und macht auch als Wirtschaftsrechts-Student eine gute Figur. Mit 18 Jahren outete er sich bei Freunden und ein Jahr später erst bei seiner Mutter, die es sich aber schon dachte. Nun sucht er die große Liebe. Ob Nicolas der Richtige ist?

Der zarte Robin sucht einen Mann, an den er sich anlehnen kann. Gegenüber RTL sagt er: „Klar mag ich es, wenn mich jemand süß findet. In einer Beziehung mag ich es einfach, der kleinere zu sein. Mein Freund darf ruhig der Mann sein und ich sein Junge.“

So funktioniert die Sendung

„Prince Charming“ ist wie „Der Bachelor“ – nur in schwul. Acht Folgen lang buhlen die Single-Männer in der TVNOW-Reality-Show um die Gunst von Prince Charming, bevor sie sich in der neunten Folge zum gemeinsamen Talk wiedersehen. In unterschiedlichen Dates bekommt Prince Charming Nicolas Puschmann (28) die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näher kennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.

Neben den romantischen Dates gibt es auch Antworten auf Fragen, die viele nie zu stellen wagten. Die Gay-Singles spiegeln die Vielfalt der Szene wider und entkräften oder bestätigen dadurch automatisch das ein oder andere hartnäckige Klischee. Ab dem 30. Oktober 2019 ist jeden Mittwoch eine neue Episode der Gay-Dating-Show bei TVNOW verfügbar.