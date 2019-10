„Prince Charming“: Er sucht bei der ersten Gay-Dating-Show die große Liebe

Nicolas Puschmann (28) ist der erste Mann, der im deutschen Fernsehen einen Partner sucht. „Prince Charming“ ist Deutschlands erste Gay-Dating-Show. Erstmals buhlen Männer um einen attraktiven Single, der jetzt die Qual der Wahl hat.

Bei „Prince Charming“ sind hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle vorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff und Eifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover! Und wenn sich 20 heiße Singles Küche, Pool und Schlafzimmer teilen, kann es schnell auch schonmal untereinander knistern…

Acht spannende Folgen

Jeden Mittwoch geht jeweils eine neue Folge von „Prince Charming“ online. Hier kämpfen 20 attraktive Single-Männer an der Küste Griechenlands um das Herz von Prince Charming: Nicolas Puschmann.

Charme, Sexappeal und Humor – der 28-jährige Account Manager hat alles, was man(n) sich wünscht! „Es wäre extrem cool, wenn tatsächlich am Ende der EINE vor mir stehen würde“, hofft Nicolas Puschmann.

Gentleman-Night

Jetzt heißt es: Flirten, was das Zeug hält. Acht Folgen lang buhlen Single-Männer in der TVNOW-Reality-Show um die Gunst von Prince Charming, bevor sie sich in der neunten Folge zum gemeinsamen Talk wiedersehen. Ähnlich wie bei der „Bachelor“.

Bei unterschiedlichen Dates bekommt Nicolas die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näher kennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.

Wird Hottie Nicolas Puschmann am Ende die große Liebe finden?

„Prince Charming“ ab 30. Oktober wöchentlich und exklusiv bei TVNOW.