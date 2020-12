21.12.2020 18:22 Uhr

„Prince Charming“ gönnt sich Einzelnächte mit den Finalisten – Wer gewinnt?

Da waren es nur noch zwei: Vincent und Lauritz sind die letzten beiden Kandidaten, die das Herz von Prince Alex erobern können. Für beide stehen jetzt bei "Prince Charming" die großen Finaldates an.

Vincent und Lauritz sind die letzten beiden „Prince Charming„-Kandidaten, die es bis ins große Finale geschafft haben. Vincent verlässt als Erster die Villa und macht sich auf den Weg zu seinem Finaldate mit Alex. Dieser erwartet ihn auf einer Ziegen- und Schafsfarm.

Vincent öffnet sich Alex

Nach einer innigen Begrüßung und großer Freude über ihr Wiedersehen füttern und melken sie die Ziegen, bevor es anschließend in eine kleine Käserei geht, in der die beiden die Zeit nutzen, um sich über vergangene Beziehungen auszutauschen. Vincent öffnet sich und erzählt Alex, dass er bisher von den meisten Männern nur ausgenutzt wurde und deshalb noch nie eine Beziehung hatte.

Währenddessen bleibt Lauritz allein in der Villa zurück. Er ist sehr emotional und bricht sofort in Tränen aus, als seine Schwester per Skype zugeschalten wird und er ihr von seiner Zeit bei „Prince Charming“ erzählt.

Alex und Vincent heben ab

Zurück bei Alex´ erstem Finaldate wartet eine große Überraschung auf Vincent: Ein Helikopter steht bereit und bringt die beiden zu einem idyllischen Glamping Spot, wo Alex und Vincent heute ihre erste gemeinsame Nacht verbringen werden. Beide sind überwältigt, als sie sich den romantischen Sonnenuntergang über den Bergen Kretas ansehen, bevor sie sich ins Zelt zurückziehen. Am nächsten Morgen lassen die beiden das Date bei einem Frühstück ausklingen und verabschieden sich schließlich schweren Herzens.

Doch für Traurigkeit bleibt keine Zeit, denn der zweite Finalist ist bereit für sein Date. Und das verspricht viel Action: Der Prince und Lauritz müssen ihr Geschick beim gemeinsamen Flyboarding beweisen, bevor es in ihre Übernachtungslocation geht. Und die kann sich sehen lassen: Ein leckeres Abendessen und ein großer Infinity Pool nur für die zwei verspricht Romantik pur.

Lauritz und Vincent bringen ihre Gefühle zu Papier

Beide genießen die gegenseitige Nähe, während auch Vincent in der Villa die Chance bekommt, mit seiner Schwester in Deutschland zu skypen. Auch er ist überwältigt von der Situation und seinen Gefühlen und bricht während des Telefonats in Tränen aus.

Beide Männer haben vorab in der Villa ihre Gedanken noch einmal zu Papier gebracht in der Hoffnung, Alex kurz vor dem Finale noch ein letztes Mal von sich zu überzeugen. Als der Prince die Briefe liest, kann auch er die Tränen nicht mehr unterdrücken und realisiert, dass der Abend gekommen ist, an dem er einem der beiden Männer das Herz brechen wird. Die Reise bei „Prince Charming“ neigt sich dem Ende zu und nur einer der beiden Männer hat es geschafft, Alex´ Herz zu erobern.

Wie geht es weiter?

Vox zeigt nach dem großen „Prince Charming“-Finale gleich im Anschluss um 23:40 Uhr die Reunion-Folge. Darin trifft Alexander Schäfer auf einige der Single-Männer, die in der Staffel um seine Gunst kämpften. Gemeinsam lassen sie die Show Revue passieren und begleichen noch offene Rechnungen. Außerdem wird geklärt, ob Amor seinen Job anständig gemacht hat und ob das Gewinner-Paar auch abseits der Kameras zueinanderfinden konnte oder nicht.