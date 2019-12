„Prince Charming“: Nicolas Puschmann zieht mit seinem Lars zusammen

Am Mittwochabend ging die erste „Prince Charming“-Staffel zu Ende und Nicolas Puschmann hat seinen Traumprinzen gefunden: Lars Tönsfeuerborn. Die beiden Männer sind Hals über Kopf verliebt und natürlich immer noch ein Pärchen.

Aber nicht nur das: Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn wollen zusammen ziehen, eine gemeinsame Wohnung haben sie schon gefunden. Gegenüber RTL verraten sie: „Zuallererst gilt für uns, das bisher Erreichte weiter auszubauen und daraus eine gefestigte und vertrauensvolle Beziehung zu formen. Aber ganz ehrlich: Einfach mal leben, genießen und gemeinsam vor die Tür gehen können. Und im Februar beziehen wir unsere gemeinsame Wohnung. Weitere Pläne für unsere gemeinsame Zukunft stehen natürlich bereits, diese werden wir zum gegebenen Zeitpunkt mit euch teilen.“

Sie mussten sich verstecken

Die Staffel ist bereits seit einigen Wochen abgedreht, für Nicolas und Lars hieß das, sie mussten ihre Beziehung die letzten Wochen geheim halten: „Natürlich waren die letzten Wochen keine einfache Zeit für uns, da wir uns ausschließlich nur hinter verschlossenen Türen und zugezogenen Gardinen kennenlernen konnten. Geheime Ausflüge zu Freunden und Familie waren die besonders schönen Momente in dieser Zeit. Diese haben uns ein Gefühl von Normalität gegeben und uns neue Kraft für die restliche Zeit schöpfen lassen.“

Und weiter: „Nach dieser Erfahrung können wir gut nachvollziehen, warum so viele TV-Dating-Pärchen scheitern. Lars und ich wissen noch nicht, wie es ist, zusammen spazieren zu gehen oder einfach mal einen Kaffee in der Öffentlichkeit zu genießen. Wir lernen uns jetzt praktisch ein drittes Mal kennen.“

„Prince Charming“ lief vorerst nur bei TVNOW, kam aber sehr gut bei den Zuschauern an. Das bislang erfolgreichste TVNOW-Reality-Original, das nun um eine zweite Staffel verlängert wird, kann dann bald auch im Free-TV geschaut werden. Im Frühjahr 2020 zeigt VOX, wie „Prince Charming“ unter 20 Singlemännern in Griechenland seinen Mr. Right sucht.